白宮周四任命克莉絲汀‧戴維斯為新的白宮「國家網路安全總監」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 白宮在美國多個關鍵系統接連故障後，撤換國家網路安全總監，改任五角大廈資訊長戴維斯接手，外界警告科技系統正進入前所未有的不穩定期。

根據政治新聞網站Axios報導，白宮 周四任命克莉絲汀‧戴維斯(Kirsten A. Davies)為新的白宮「國家網路安全總監」(National Cyber Director)。一位白宮官員告訴哥倫比亞廣播公司(CBS)，原白宮國家網路安全總監西恩·凱恩克羅斯(Sean Cairncross)已被解雇。

這是美國四大重要系統在六天之內接連爆發斷線後，政府第一次撤換高層主管。國家網路安全總監一職，負責聯邦政府的網路安全政策和策略。

戴維斯目前擔任五角大廈資訊長，她負責的領域和經驗比凱恩克羅斯更豐富。凱恩克羅斯周四晚間聲明，能在川普 政府任職是「畢生的榮幸」。

財星雜誌(Fortune)18日報導，網路安全領域最知名權威專家之一妮可・柏勒斯(Nicole Perlroth)警告說，目前正在邁入前所未有的科技不穩定期。她把這種現象形容為「漏洞浩劫」(vulnpocalypse)，並表示過去一周出現的狀況只能算是「第一章」(opening chapter)。

六天之內，微軟訂閱制的工具「365」服務中斷、聯邦航空總署(FAA)下令全國航班停飛、摩根大通(Chase)、富國銀行(Wells Fargo)等大銀行的客戶無法取款、國家安全局(NSA)內部高機密通訊網路癱瘓。

柏勒斯17日表示，正忙著回覆數以百計詢問世界末日是否到來的簡訊。她在社群平台X發表長文給出答案：「我們正邁入一個前所未有的科技不穩定期。」

她把這種現象描述為「漏洞浩劫」，並表示掌握消息與政府官員的說法並無矛盾，也就是絕大多數系統癱瘓的問題都出在更新出包。

柏勒斯曾任國土安全部網路安全諮詢委員會(Cybersecurity Advisory Committee)委員、「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)網安專案小組(Cyber Task Force)成員。

她說，企業賴以運作的軟體系統，如今幾乎沒有人能夠從頭到尾徹底理解。她表示，過去一周發生的一波波狀況只能算是「第一章」。

財星報導指出，修補程式的作業流程有另一個即將面臨考驗的日期，微軟公司(Microsoft)下一個「周二修補日」(Patch Tuesday)就在12月8日。