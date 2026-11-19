眾院民主黨領袖傑佛瑞斯18日獲推選續任眾院黨團領袖，他將成為美國首位非裔眾院議長。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨推舉傑佛瑞斯接掌眾院領袖，若在新國會表決過關，將成美國首位非裔眾議長，但黨內對以色列與醫保等議題仍存路線分歧。

民主黨 在期中選舉獲勝後，18日推舉傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)續任眾院 黨團領袖，他可望成為美國首位非裔 眾院議長。不過黨內進步派未表支持，對未來路線亦有不同看法。

據媒體報導，56歲的傑佛瑞斯在閉門的無記名投票中獲得251票，另有11票反對。

民主黨內並無人出馬挑戰傑佛瑞斯，不過部分新當選的進步派議員未表支持，這暴露出黨內路線分歧，特別是在對以色列的軍事支持，以及醫療保險範圍等議題。

傑佛瑞斯獲民主黨推舉後，將在川普總統任期的最後兩年，主持席次明顯占優的聯邦眾院。

民主黨正準備推翻共和黨政策，並對川普政府展開調查。

傑佛瑞斯仍須在新國會明年1月3日開議時贏得全院投票，屆時他將成為第一位擔任議長職務的非裔政治人物，由於民主黨擁有龐大多數，這項投票將僅是形式。

民主黨內連任與新任眾議員18日都參加選舉。傑佛瑞斯曾要求記名投票，而非部分盟友所希望的「鼓掌通過」。他主張每位民主黨議員都應有機會評估他的經驗、紀錄與願景，並援引民主黨2018年取得眾院控制權時所立下的先例。

選舉前，傑佛瑞斯與持異議的進步派議員會面，討論包括對以色列的軍事支持和擴大醫療保健等議題，最終這項投票仍採無記名進行，總票數公開，但個別議員的投票內容保密。

傑佛瑞斯是在紐約布魯克林勞工社區皇冠高地(Crown Heights)長大，受過律師訓練，2007年進入州議會，2012年當選國會議員。

他向來以作風沉穩、措辭犀利和愛引用嘻哈藝人的話聞名，2022年接替裴洛西(Nancy Pelosi)擔任民主黨眾院領袖，成為「美國國會兩院史上首位非裔政黨領袖」，同時亦在2020年川普第一次受彈劾期間，擔任眾院彈劾檢察官。

傑佛瑞斯接掌眾院議長後，將主持華府最具權力的機構之一，並在總統繼任順位排在副總統之後，高居第二。雖說如此，他將面臨艱鉅的黨內協調任務，目前的民主黨，中間派與日益強勢的左派，在許多路線各有想法。

民主黨承諾調查川普及其政府，但面對握有否決權的總統，不論是議題選擇，或是調查的積極程度，議員意見仍有分歧。比起傑佛瑞斯在眾院並無對手，參院的黨內競爭遠為激烈。資深黨團領袖舒默(Chuck Schumer)，正面臨進步派馬里蘭州參議員范霍倫(Chris Van Hollen)挑戰。

范霍倫已獲得包括桑德斯(Bernie Sanders)在內的知名左派人物支持，但坦承處於劣勢。民主黨將在12月初選出參院領袖。

至於期中選舉吞敗的共和黨，上周也選出自己的國會龍頭。川普盟友喬丹(Jim Jordan)將成為眾院少數黨領袖，參議院的圖恩(John Thune)則順利留任。