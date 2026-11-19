AI摘要 文章摘要整理： 民主黨期中選舉後準備調查川普家族與前後任官員，賈西亞先向12人寄出保留文件通知，但白宮強硬回應，稱新國會前的要求不具延續效力。

民主黨 期中選舉後重掌國會兩院控制權，雖然新一屆國會尚未開啟，但已開始準備清算與川普總統關係密切的家族成員以及多位現任和前任川普政府官員。

政治網媒Politico等報導，即將出任眾院監督與政府改革委員會主席的加州民主黨眾議員賈西亞(Robert Garcia)，18日向12人發出通知信，要他們做好準備保留文件，因為將被該委員會調查。白宮 對此採取強硬對抗立場。

收到通知信的包括川普兩名兒子小唐納·川普(Donald Trump Jr.)、艾瑞克·川普(Eric Trump) 、女婿庫許納 (Jared Kushner) 、副總統范斯、白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)、前白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、司法部長布蘭奇(Todd Blanche)、前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)和她的顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)、前美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)等。

他們受調查主要是涉及川普家族與商界利益衝突、處理淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案的爭議、移民執法行動不當等。

通知信不具法律效力，但賈西亞表示，選民授權國會民主黨人清除貪腐，這些調查將為立法改革奠定基礎，並警告「這僅是開始」。

不過白宮法律顧問夏夫(Will Scharf)則透過致函給參眾兩院「資深議員」的形式還擊，指行政部門沒有義務回應調查通知信。

他指出，「儘管你們當中有人可能會擔任新一屆國會委員會的主席，但這並不意味現屆委員會的要求會延續到下屆」。

夏夫早前已警告賈西亞，民主黨若對總統川普及其政府展開調查，以濫權恐嚇或剝奪公民憲法權利為目的發出「非法傳票」，民主黨人自身可能「公然犯罪」而面臨司法部的反制調查。

白宮發言人畢斯(Lauren Bis) 18日也回應，「如果民主黨選擇推進虛假調查以及極左翼政策，他們就是選擇與美國人民作對」。

但即將擔任眾院司法委員會主席的拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州民主黨人)警告即將面臨調查的人，不要聽從夏夫的說法。