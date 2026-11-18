美國代理海軍部長高雄9月獲提名正式出任海軍部長，17日出席參議院軍事委員會任命聽證會。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普提名的海軍部長人選高雄在聽證會上坦承，海軍因彈藥短缺曾將過期戰斧飛彈重新編碼投入作戰，並因軍中補給與心理健康議題遭兩黨議員追問。

美國總統川普 提名的海軍部長候選人高雄（Hung Cao）17日出席參議院 任命聽證會，面對兩黨議員嚴厲質詢，問題涵蓋美伊戰爭、軍事資源吃緊，以及海軍官兵生活條件與心理健康等議題。他還透露，美國海軍在對伊朗 的軍事行動中，一直使用過期的戰斧巡弋飛彈。

華爾街日報報導，高雄在被問及美伊戰爭大量消耗彈藥時表示，由於關鍵彈藥短缺，海軍透過重新編碼（recode），讓過期戰斧飛彈投入作戰，並將這種做法比喻為食用過期麵包。

高雄表示，自己「出身貧困家庭」，而「麵包這類東西是不會過期的，只要抹點水，放進微波爐加熱15秒，就又能吃了。所以我們對其中一些彈藥重新編碼。」

退役海軍少將、捍衛民主基金會（FDD）專家蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，海軍設定飛彈有效期限，是因為飛彈達到一定年限後，部分可能出現技術問題。海軍通常會先檢查，確認性能沒有退化，再透過重新編碼，將飛彈列為可發射狀態。

一名熟悉行動的美國官員指出，美軍2025年聖誕節空襲奈及利亞境內伊斯蘭國（IS）武裝分子時，也曾使用過期戰斧飛彈，其中數枚未爆炸，後來在平民區被發現。

同樣是退役海軍上校的民主黨聯邦參議員凱利（Mark Kelly）表示，一名海軍官兵的家長向他反映，孩子派駐中東期間因食物不足，6個月內體重減輕超過20公斤，也缺乏基本衛生用品。凱利批評：「這些軍人被派駐海外支援作戰，卻連維持健康、執行任務所需的基本物資都沒有。這完全無法接受。」

高雄表示，海軍官兵口糧「充足」，並將官兵體重下降的情況，比喻為「我的孩子打開冰箱門，說裡面沒有東西可以吃」，但凱利不接受這項類比。

路透報導，民主黨聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）則就一名海軍官兵落海事件質詢高雄。高雄表示：「那名官兵不是想自殺，他自己也承認了。」並指出對方當時使用救生設備。陸天娜反問：「那他是想做什麼？游到關島嗎？」她接著批評：「我認為你正在淡化這些軍人承受的心理健康壓力。」並直指高雄的回應「不人道」、「不足以令人接受」。

華爾街日報指出，高雄是退役海軍上校，家人在越戰期間逃離越南。他於2025年獲參議院確認出任海軍部副部長，今年4月國防部長赫塞斯撤換海軍部長費倫（John Phelan）後，指派高雄代理部長。由於高雄退役未滿7年，參議院必須批准豁免案，他才能正式出任部長，但他可憑已獲確認的副部長身分，持續代理至川普政府任期結束。