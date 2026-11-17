佩爾托拉獲勝後，民主黨擴大在參院的多數優勢。 (路透)

阿拉斯加期中選舉參院結果17日晚間公布，民主黨 參議員候選人佩爾托拉(Mary Peltola)擊敗連任兩屆的共和黨 現任參議員蘇利文 (Dan S. Sullivan)，拿下阿拉斯加聯邦參議員席次，延續民主黨「藍色海嘯」，翻轉川普總統多次大幅勝選的州。

美聯社報導，阿拉斯加是今年期中選舉最後一席分出勝負的聯邦參院戰場。

佩爾托拉獲勝後，民主黨擴大在參院的多數優勢；民主黨先前已在南卡羅來納、德州、堪薩斯及密西西比等保守州獲勝。

民主黨此次共翻轉九席參議員席次，為1958年以來最多。

共和黨原本以53席比47席的多數優勢進入期中選舉，如今，民主黨以56席比44席奪回多數地位。

阿拉斯加同時選出1998年以來首位民主黨州長，由前州議員克瑞斯湯金斯(Jonathan Kreiss-Tomkins)擊敗三名共和黨人，其中一人獲得川普背書。

美聯社尚未宣布阿拉斯加聯邦眾議員的開票結果，共和黨籍眾議員貝吉奇(Nick Begich)面臨無黨籍候選人希爾(Bill Hill)的挑戰。