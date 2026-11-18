內布拉斯加州的抗議者12日反對州會議削減醫療補助。民主黨準備在德州等幾個轉藍的州擴大白卡覆蓋範圍。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨在多個翻轉州掌權後，計畫推動白卡擴大，但面臨聯邦新規、州府分擔費用上升與行政負擔增加等挑戰，仍盼回應選民與農村醫院需求。

民主黨 期中選舉在喬治亞、德州、堪薩斯州 翻盤，奪得州議會和州長席位，準備在這幾個未通過醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )擴大的州順勢擴大白卡覆蓋範圍，即使面臨成本增加等挑戰也打算全力以赴。

政治新聞網站Politico報導，白卡擴大計畫(Medicaid expansion)納入原本不符合傳統醫療補助計畫資格、無子女的低收入非殘疾成人。

全美多數州支持白卡擴大計畫，而在南部和中西部10個州則遭共和黨阻撓。喬州、德州、堪州和威斯康辛州新當選的民主黨州長，都以透過俗稱「歐記健保」的平價醫療法(Affordable Care Act)來擴大白卡作為競選綱領，但是川普政府新政策導致擴大白卡的成本更高，實施起來更吃力。

期中選舉的藍色浪潮打破共和黨在堪州州議會絕對多數地位、讓民主黨在威斯康辛州全面控制議會、在喬州和德州翻轉眾議會，但共和黨仍保住喬州和德州參議會多數，也在堪州參眾議會保有多數席位。

聯邦政府承擔白卡擴大計畫的90%費用，2014年該計畫啟動以來，這一誘因促使全美40州和華府擴大白卡覆蓋。擴大白卡計畫還可大幅減少各州為無保險者支付緊急醫療費用的支出。

但如今，擴大白卡對州府已不如以往划算。

共和黨去年通過「大又美法」(One Big Beautiful Bill)要求擴大白卡的州府分擔費用，以確保受益人符合新的工作規定。為了執行新規，各州須增聘人員、將技術系統升級，以便頻繁進行資格審查。

不過即使面臨諸多挑戰，許多民主黨人仍要爭取擴大白卡，因為沒有醫療保險的選民和處境艱難的農村醫院都需要他們這麼做。

德州民主黨眾議員布西(John Bucy III)說，競選期間每天都在談論擴大白卡，爭取讓所有符合條件的德州人獲得醫療保健，如今必須兌現承諾；法案將在明年1月的立法會議上審議。

這些州的民主黨人希望，共和黨同僚在選民投票給州府和聯邦民主黨候選人後感受到新壓力。