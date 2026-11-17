美國國家安全局（NSA）位於馬里蘭州米德堡的總部外，攝於2013年6月6日。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國NSA的NSANet在例行維護後發生故障，主因是修補PHP重大漏洞時部分系統未能正常重啟；官方強調關鍵任務、備援機制與國際情報共享均未受影響。

CNN報導，6名知情人士透露，美國國家安全局（NSA）用於內部通訊的高度機密網路「NSANet」17日發生故障，目前無法運作。

NSANet供NSA員工在內部傳遞機密資訊。消息人士表示，目前沒有證據顯示這起故障是網路攻擊造成。NSA正釐清影響範圍，並已安排員工錯開時間到班。一名知情人士透露，網路仍在修復中，尚未完全恢復。

NSA 17日下午發表聲明表示：「NSA在例行維護期間，部分系統暫時出現效能下降。雖然部分內部系統受到影響，但執行關鍵任務的能力仍完全正常，我們保衛國家安全的能力也未受影響。NSA的基礎設施設有多層備援機制，確保在預定維護或突發事件期間維持運作。」

美國國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）當天稍晚表示，NSA此次網路故障是安裝軟體修補程式，處理10月發現的重大漏洞所致。他接受福斯財經新聞訪問時指出：「修補這些漏洞的過程，導致部分系統安裝修補程式後，未能如預期重新啟動。這就是NSA今天發生的情況。」

這些漏洞存在於全球約70%網站使用的程式語言PHP，可能讓駭客 入侵網站，讀取記憶體中包含密碼等敏感資訊的資料，全球政府機關與企業近幾周加緊因應，NSA也曾敦促各組織安裝軟體修補程式。

克萊頓表示，目前沒有跡象顯示，包括NSANet故障在內的近期多起科技系統故障是網路攻擊造成。一名現任及一名前任美國官員表示，NSANet故障不會影響NSA在美國總統川普搭乘空軍一號出訪亞洲期間，向他傳遞緊急情報的能力。

一名前NSA資深官員指出，NSANet「更像是由多個網路構成的系統，由於設有多重備援機制，不太可能全面中斷」。他表示：「故障可能影響情報分析與報告工作，但他們會設法完成優先程度最高的任務。因此，情況雖然令人擔憂，卻可能還不至於讓整個機構癱瘓。」

NSA依三級制度決定員工是否須前往馬里蘭州米德堡總部上班。17日，NSA員工語音信箱的錄音將這次故障列為第二高等級的「黃色警戒」，指示非緊急勤務人員錯開時間到班，緊急勤務人員則照常上班。

前述2名美國官員指出，政府設有多重備援機制與備用網路，可與總統安全通訊。川普目前人在菲律賓，預計18日前往中國，與中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭舉行會談。美國也與英國、紐西蘭、澳洲及加拿大透過「五眼聯盟」共享情報。一名成員國消息人士及一名前美國情報官員表示，這套情報共享系統並未受到NSANet故障影響。