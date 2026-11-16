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敗選究責 共和黨爆內訌、醞釀逼退黨主席

編譯彭馨儀／綜合報導
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圖為負責協調全國選務的共和黨全國委員會主席古特爾斯，10月在亞歷桑那州輔選。(美...
圖為負責協調全國選務的共和黨全國委員會主席古特爾斯，10月在亞歷桑那州輔選。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨因期中選舉失利掀起黨內權力鬥爭，部分成員要求檢視RNC支出並挑戰主席古特爾斯，但川普仍表態力挺，內鬥恐影響2028年提名布局。

一場針對川普欽點共和黨全國委員會(Republican National Committee，簡稱RNC)主席古特爾斯(Joe Gruters)的究責內訌正在醞釀。一些黨員呼籲對選舉財務支出決策進行法務審計，包括川普和其他官員的化妝造型服務，以及聘用川普前幕僚長的女兒。白宮威脅，如果這些「叛亂分子」不服從，將切斷募款援助。

美聯社報導，這場內鬥將影響2028年總統候選人提名，同時也罕見挑戰川普對黨內掌控力。但在由168名成員組成的RNC內部，一派人正支持罷免古特爾斯。川普則希望古特爾斯繼續掌權。

反對者支持肯塔基州的RNC二號人物克羅斯比(KC Crosbie)。她在3日大選兩天後透過公開信宣布參選，激怒白宮和古特爾斯盟友。克羅斯比支持川普的「讓美國再次偉大」(Make America Great Again，簡稱MAGA)綱領，但批評者認為此舉是對總統權力的挑戰。田納西州委員布羅克(Oscar Brock)批評古特爾斯在選舉中效率低落。

克羅斯比在信中將期中選舉描述為「嚴重的挫折」，並呼籲對失敗做出誠實解釋。領導層選舉將於明年1月在亞利桑納州舉行的RNC冬季會議上進行。

目前支持克羅斯比的人數尚少。一些潛在支持者擔心遭白宮反對，尤其是在米勒(Stephen Miller)接任白宮幕僚長之後。但古特爾斯也擁有支持者，如內華達州黨主席麥克唐納(Michael McDonald)認為川普是黨的領袖，應與領袖保持一致。

川普對克羅斯比的信件及未事先告知感到憤怒。在6日的白宮會議上，川普威脅若成員冒犯他將懲罰該組織，拒絕提供募款幫助。隨後，工作人員說服川普發布聲明，稱讚古特爾斯是「MAGA戰士」並給予「完全支持」。

與古特爾斯關係密切的人士指出，克羅斯比的競選是百分之百對總統權力的挑戰。

反對派則關注RNC在古特爾斯領導下的支出決策。在一封給成員的信中，古特爾斯為高爾夫球賽場地支出辯護，稱其為RNC帶來250萬元的捐款；他也為支付川普等高層的髮妝費辯護，稱此舉是為了避免費用由納稅人承擔。

精華 FAQ

  • 核心導火線是期中選舉失利後的究責聲浪，部分黨員認為RNC在選舉資金與支出決策上有問題，要求審計並檢討古特爾斯的領導責任。

  • 肯塔基州RNC二號人物克羅斯比公開宣布角逐主席職位，她支持MAGA路線，也主張對敗選做誠實檢討，但目前支持者仍少，且擔心白宮反制。

  • 川普原本對克羅斯比的公開信很不滿，甚至威脅不合作的成員會失去募款援助；但在幕僚勸說下，他又發聲明稱讚古特爾斯並給予完全支持。

共和黨 川普 白宮

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