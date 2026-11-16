睽違47年 民主黨拿下4邊境州州長 在南方築「藍色邊境牆」

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉後，美墨邊境4州州長與多數公職轉由民主黨取得，形成南方「藍色邊境牆」，並為未來邊境政策、訴訟與資源分配帶來新變化。

Axios新聞網站15日報導，這次期中選舉結果，與墨西哥交界的加州 、亞利桑納、新墨西哥和德州 等四個邊境州全面轉藍，選民一致支持民主黨 的州長與聯邦眾議員候選人，民主黨因此在美國南方建立一道「藍色邊境圍牆」。從明年開始，川普總統第二任期的最後兩年裡，民主黨將掌握四個邊境州的州政府資源、邊境支出及法律訴訟等全新籌碼。

根據「全國州長協會」(National Governors Association)紀錄，上一次民主黨同時拿下美國南部四個邊境州的州長職務是1979年1月。

美聯社選舉統計顯示，民主黨這次期中選舉是2008年迄今第一次全數拿下與墨西哥接壤的聯邦眾議院選區十席。四個邊境州的州檢察長選舉同樣也由民主黨候選人勝出，其中民主黨從1994年以來在德州檢察長選舉屢戰屢敗。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)爭取第四任期卻敗給民主黨挑戰者伊諾霍薩(Gina Hinojosa)，伊諾霍薩上台後可能出現最明顯的邊境政策轉變。

德州論壇報(Texas Tribune)報導，艾伯特旨在鞏固邊境安全的「孤星行動」(Operation Lone Star)引發爭議，除了耗資大約110億元，還部署國民兵、在格蘭德河(Rio Grande)設置屏障。伊諾霍薩對於這些措施長期反對。民主黨拿下州眾議會多數並選出民主黨籍州檢察長強生(Nathan Johnson)，伊諾霍薩上台之後對於州政府資金分配與法律攻防戰都有了重要盟友。強生已經表示，將對違憲的聯邦邊境執法手對提出挑戰。

2024年總統大選時，美墨邊境是川普總統獲得最多支持的選區之一，奠定川普重返白宮的關鍵基礎。到了11月3日期中選舉局勢卻出現逆轉，從蒂華納(Tijuana)一路延伸到墨西哥灣的美墨邊境總共橫跨十個聯邦眾議員選區，包括加州兩席、亞利桑納州兩席、新墨西哥州一席及德州五席，民主黨候選人全面勝出，其中亞州第6國會選區、德州第15及第23國會選居原本都是共和黨地盤。

德州擁有1200多哩的邊境界線，占美墨邊境長度將近三分之二。民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)贏得德州聯邦參議員更能看出選票由紅變藍的流向變化。