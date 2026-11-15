CNN：范斯考慮不參加2028總統大選

接近副總統范斯(右)的人士透露，他已考慮棄選2028年總統大選。圖為他和川普總統出席退伍軍人節活動。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： CNN報導，副總統范斯在共和黨期中選舉慘敗後，正考慮不投入2028總統大選，同時魯比歐與德桑提斯等潛在人選也受關注。

有線電視新聞網(CNN)13日引述幾位接近副總統范斯 的人士報導，在對共和黨 而言災難性的期中選舉後，他已認真考慮不參選2028年總統大選 。

范斯雖尚未做出決定，但據CNN對約12位范斯盟友及顧問的訪問，他正與自己的政治抱負、「讓美國再次偉大」(MAGA)運動聯盟的分裂和「四寶爸」的身分角力。這些盟友及顧問說，他堅定致力重建前年贏得大選的MAGA運動，但不確定自己是否應領導該運動。

這些盟友及顧問的其中一人表示，「無論(范斯)他做出任何決定，我都不會感到驚訝」；他才42歲，若目前的環境使他不可能當選下屆總統，如此年輕的他還能東山再起、捲土重來。只是他的時機可能還沒到來。

期中選舉正式投票日隔天，范斯在社媒X發文，將共和黨這次慘敗歸咎2月底美國和以色列對伊朗開戰。對此，他的支持者備受鼓舞，認為這篇長文表達他可能參選2028的框架。但CNN引述消息人士報導，該發文也惹惱川普。

除了今夏范斯的第四個孩子出生，他最近的考慮，集中在一個根本且關鍵的問題，即在川普第二任至今營造的政治氣氛下，包括他、有哪個共和黨人能贏得2028？尤其美伊戰爭仍懸而未決，范斯盟友視這場戰爭為他成為總統志向的最大障礙。

一位范斯盟友直言，問題不在於他能否贏得2028，而是如果這場戰爭沒結束，就沒有共和黨籍總統候選人有機會勝選。

不過，部分最堅定挺范的盟友仍主張，此次期中選舉結果並未明顯影響到他，且現在距2028還有兩年，時間還久，選民對政治的偏好可能在這段期間轉而對他有利。這些死忠盟友仍堅信，2028他不該缺席，且他會在共和黨總統初選萬夫莫敵。

被視為2028年總統大選潛在候選人之一的魯比歐13日在華府舉行的全國律師大會上，向保守派組織「聯邦主義者學會」(Federalist Society)演講，這是他自選舉日以來的首次重要表態。他說，「能夠持久的偉大事業，往往需要數十年時間來構建，而不是僅僅在選舉周期內就能完成。」「那些認為一次挫折、一次失敗或一場糟糕的選舉就意味著共和黨終結的人，應當以你們為榜樣，從中汲取啟示。」

據路透／益普索最新民調，約45%受訪的共和黨選民認為，美國國務卿魯比歐是「非常出色」的總統候選人；43%共和黨受訪者對范斯有相同看法；32%共和黨受訪者對佛州州長德桑提斯有相同看法。

接近副總統范斯(左)的人士透露，他已考慮棄選2028年總統大選。圖為他和川普總統出席白宮活動，右為國務卿魯比歐。(路透)

接近副總統范斯(左)的人士透露，他已考慮棄選2028年總統大選。圖為他和川普總統出席白宮活動。(路透)