民主黨翻轉阿拉斯加 全美30州執政
民主黨在阿拉斯加州長選舉翻轉成功，37歲的克瑞斯湯金斯首輪過半當選，帶動民主黨全美執政州增至30個。
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民主黨在阿拉斯加州長選舉翻轉成功，37歲的克瑞斯湯金斯首輪過半當選，帶動民主黨全美執政州增至30個。
民主黨籍阿拉斯加州長候選人克瑞斯湯金斯(Jonathan Kreiss-Tomkins)13日確定當選。這讓民主黨明年在全美執政的州達30個。
民主黨在這次期中選舉大勝，除了掌控國會兩院，州長選舉也大有斬獲，增加6個州，使州長增至30個。共和黨執政的州則降至20個。
37歲克瑞斯湯金斯將成為該州史上最年輕州長，明年也將成為全美國最年輕州長。前阿拉斯加州的州眾議員克瑞斯湯金斯，將接替任滿卸任的共和黨籍州長鄧利維。
該州選制規定，初選時不分黨派得票前四高的候選人可進入正式選舉，採排序複選制(RCV)。RCV即某候選人得票過半就直接當選；若首輪沒人過半，得票最少者先被淘汰。被淘汰者的選票，則按選民在選票上的第二選擇，重新分配給其餘候選人；以此類推直到有人過半。
克瑞斯湯金斯首輪就確定獲過半選票，故無需啟動RCV就直接當選。民主黨籍、前阿拉斯加州的州參議員貝吉克8月初選時居次，但他之後宣布退選，讓民主黨整合成功，得以集中選票。期中選舉前一周，克瑞斯湯金斯還獲共和黨籍聯邦參議員穆考斯基公開支持。
反觀共和黨有三人進入正式選舉，分別是商人威爾森、前安克拉治市長布朗森及前州檢察長泰勒，使共和黨選票分散。美國總統川普背書的威爾森在正式選舉排第二名而落選。
克瑞斯湯金斯在選戰期間表明，在州議會通過相關監管法規前，應全面暫停新建數據中心，他也不同意對數據中心的電力成本提供任何直接或間接補貼。
民主黨籍的克瑞斯湯金斯確定當選阿拉斯加州長，接替任滿卸任的共和黨籍州長鄧利維。他也將成為該州史上最年輕州長，並可能是全美最年輕的州長。 民主黨在期中選舉大勝後，不僅掌控國會兩院，也增加6個州長席次，讓全美執政州數量升至30個；相對地，共和黨執政州則降至20個。 他首輪就拿下過半選票，無需進入排序複選制。民主黨初選後成功整合，貝吉克退選後票源集中，加上共和黨多名候選人分散選票，形成有利局面。
精華 FAQ
民主黨籍的克瑞斯湯金斯確定當選阿拉斯加州長，接替任滿卸任的共和黨籍州長鄧利維。他也將成為該州史上最年輕州長，並可能是全美最年輕的州長。
民主黨在期中選舉大勝後，不僅掌控國會兩院，也增加6個州長席次，讓全美執政州數量升至30個；相對地，共和黨執政州則降至20個。
他首輪就拿下過半選票，無需進入排序複選制。民主黨初選後成功整合，貝吉克退選後票源集中，加上共和黨多名候選人分散選票，形成有利局面。
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