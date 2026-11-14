我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

「已獲超過10人支持」 范霍倫挑戰舒默 角逐參院多數黨領袖

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬里蘭州聯邦參議員范霍倫12日宣布挑戰現任參院民主黨鞭舒默，爭取出任新一屆國會參...
馬里蘭州聯邦參議員范霍倫12日宣布挑戰現任參院民主黨鞭舒默，爭取出任新一屆國會參院多數黨領袖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨期中選舉後內鬥升溫，范霍倫正式挑戰舒默爭取參院多數黨領袖，並稱已獲超過10人支持，黨內對領導路線的分歧愈來愈公開。

民主黨在期中選舉贏得勝利之後，內部較勁公開浮上檯面。馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)12日宣布對現任參院黨團領袖舒默(Chuck Schumer)發起挑戰，爭取出任新一屆國會參院多數黨領袖。范霍倫表示，在55名現任以及新當選的民主黨參議員中，自己已經獲得「超過10人」支持。

范霍倫屬於民主黨進步派，擔任代表華府郊區的聯邦眾議員長達七屆，2016年換跑道轉任聯邦參議員。

紐約時報分析，期中選舉過後，某些民主黨參議員與倡議人士紛紛表達另覓參院黨團領袖的希望，理由是溫和派的舒默跟黨內建制派關係過於密切，恐怕難以在新一屆國會率領黨團向前邁進。

范霍倫12日接受MS Now節目專訪時，宣布爭取出任黨團領袖的決定，並說對舒默的挑戰「無意針對任何個人」，而是要確保民主黨能夠回應選民在這次選舉表達的聲音，包括降低生活成本、結束伊朗戰爭。

范霍倫說，已經跟許多參院同僚討論過，包括剛當選的新科參議員，交談結果並不認為舒默出任多數黨領袖已經穩操勝算。

多年來一直加入民主黨團運作的無黨籍佛蒙特州聯邦參議員伯尼‧桑德斯(Bernie Sanders)，本周稍早表示反對舒默出任多數黨領袖，並說希望范霍倫能夠出馬。

民主黨密西根州聯邦參議員當選人薩伊德(Abdul El-Sayed)12日晚間表示，對於范霍倫爭取出任多數黨領袖的宣布表示歡迎，也對能為范霍倫背書感到光榮。

參院民主黨團訂於12月1日舉行閉門投票決定新一屆國會的黨團領袖。

紐時分析，舒默操盤這次期中選舉，讓民主黨至少翻轉八個共和黨席次，最新告捷的一役是民主黨挑戰者科洛姆(Scott Colom)11日宣布在密西西比州擊敗尋求連任的共和黨聯邦參議員海德史密斯(Cindy Hyde-Smith)。

精華 FAQ

  • 范霍倫表示，這不是針對個人，而是希望民主黨更能回應選民訴求，包括降低生活成本、處理伊朗戰爭等議題。他認為舒默與黨內建制派過於接近，未必能帶領黨團前進。

  • 范霍倫說，自己已在55名現任與新當選民主黨參議員中獲得超過10人支持。這顯示舒默並非穩操勝算，黨內已有部分參議員與倡議人士希望換人領軍。

  • 民主黨參院黨團將在12月1日閉門投票決定新一屆領袖。舒默雖操盤期中選舉、協助民主黨翻轉多席，但仍因被認為過於溫和、與建制派關係密切而遭到質疑。

參院 民主黨 眾議員

上一則

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

下一則

美國限晶片出口中國 擬納國防授權法案 兩黨漸達共識

延伸閱讀

除舒默外 還有4位民主黨人被看好成為新任參院多數黨領袖

除舒默外 還有4位民主黨人被看好成為新任參院多數黨領袖
民主黨參院黨團領袖選舉採無記名投票 舒默連任仍有變數

民主黨參院黨團領袖選舉採無記名投票 舒默連任仍有變數
傑佛瑞斯將任眾院議長 支持者斥軟弱迴避民生問題

傑佛瑞斯將任眾院議長 支持者斥軟弱迴避民生問題
范斯：共和黨敗在伊朗戰爭⋯今日5件事

范斯：共和黨敗在伊朗戰爭⋯今日5件事

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。(輝達官網)

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

2026-11-11 17:24
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
前總統拜登(左)與川普總統。(路透資料照)

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

2026-11-10 15:58
川普總統(左)與「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿。(美聯社資料照)

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

2026-11-07 14:35
川普返回華府前告訴記者談到黃仁勳：「我只知道他是個好人。」(路透)

黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲

2026-11-08 19:09

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11