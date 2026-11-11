無名戰士塚前拍照談笑 赫塞斯一行人遭衛兵喝斥

國防部長赫塞斯。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 國防部長赫塞斯在退伍軍人節儀式後於無名戰士塚前與幕僚合影談笑，遭美軍衛兵高聲制止；五角大廈則強調當事人一向尊重軍人犧牲。

國防部長赫塞斯 與高階幕僚今天出席退伍軍人節儀式後，在莊嚴的無名戰士塚附近談笑並合影，一名負責守衛陵墓的美國陸軍哨兵隨即高聲要求現場訪客保持肅靜。

▲ 影片來源：X平台＠AP（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，赫塞斯（Pete Hegseth）與團隊當天前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）參加儀式，總統川普（Donald Trump）與副總統范斯 （JD Vance）也出席。

根據媒體拍攝的影片，儀式結束後，赫塞斯與一行人在無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）前集合拍照。

現場傳出談笑聲後，一名美國陸軍衛兵高聲喝令：「所有訪客任何時候都必須保持肅靜與尊重！」

無名戰士塚安葬第一次世界大戰、第二次世界大戰及韓戰中身分不明的美軍官兵遺骸，另設有一處越戰無名戰士空墓穴，以紀念為國捐軀、下落不明的軍人。

CNN指出，與赫塞斯在墓旁階梯合影的人員包括他的妻子珍妮佛（Jennifer）、幕僚長布里亞（Ricky Buria）、副幕僚長魏佛（Patrick Weaver）及資深顧問拉達博（Tami Radabaugh）。

針對置評要求，五角大廈首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），赫塞斯與國防部「向來尊重」軍人的犧牲。

帕尼爾說：「在紀念這個莊嚴日子的時候，一名軍人以正確且尊重的方式，提醒所有人保持莊重得體。」