我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西西比州聯邦參議員席位 民主黨挑戰者科洛姆得勝

葡萄酒開瓶了喝不完 農家曝白酒、紅酒不同料理妙招

無名戰士塚前拍照談笑 赫塞斯一行人遭衛兵喝斥

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部長赫塞斯。 (路透)
國防部長赫塞斯。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

國防部長赫塞斯在退伍軍人節儀式後於無名戰士塚前與幕僚合影談笑，遭美軍衛兵高聲制止；五角大廈則強調當事人一向尊重軍人犧牲。

國防部長赫塞斯與高階幕僚今天出席退伍軍人節儀式後，在莊嚴的無名戰士塚附近談笑並合影，一名負責守衛陵墓的美國陸軍哨兵隨即高聲要求現場訪客保持肅靜。

▲ 影片來源：X平台＠AP（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，赫塞斯（Pete Hegseth）與團隊當天前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）參加儀式，總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vance）也出席。

根據媒體拍攝的影片，儀式結束後，赫塞斯與一行人在無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）前集合拍照。

現場傳出談笑聲後，一名美國陸軍衛兵高聲喝令：「所有訪客任何時候都必須保持肅靜與尊重！」

無名戰士塚安葬第一次世界大戰、第二次世界大戰及韓戰中身分不明的美軍官兵遺骸，另設有一處越戰無名戰士空墓穴，以紀念為國捐軀、下落不明的軍人。

CNN指出，與赫塞斯在墓旁階梯合影的人員包括他的妻子珍妮佛（Jennifer）、幕僚長布里亞（Ricky Buria）、副幕僚長魏佛（Patrick Weaver）及資深顧問拉達博（Tami Radabaugh）。

針對置評要求，五角大廈首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），赫塞斯與國防部「向來尊重」軍人的犧牲。

帕尼爾說：「在紀念這個莊嚴日子的時候，一名軍人以正確且尊重的方式，提醒所有人保持莊重得體。」

精華 FAQ

  • 他們在阿靈頓國家公墓參加完退伍軍人節儀式後，於無名戰士塚附近集合拍照並談笑，隨即被守衛陵墓的美國陸軍哨兵高聲要求保持肅靜與尊重。

  • 報導指出，總統川普與副總統范斯也出席了阿靈頓國家公墓的退伍軍人節儀式，赫塞斯則與高階幕僚及家屬一同前往參加。

  • 五角大廈首席發言人帕尼爾表示，赫塞斯與國防部向來尊重軍人犧牲，並稱現場那名軍人是以正確且尊重的方式，提醒所有人維持莊重得體。

范斯 赫塞斯

上一則

黃仁勳若下台 中國將是最大受益者 也為川習會添變數

下一則

揶揄黃仁勳連解放軍都敢賣晶片 WSJ：川普政府官員早有疑慮卻遭無視

延伸閱讀

吹哨者稱將「赫塞斯檔案」分藏三處 打算選後聯手民主黨彈劾防長

吹哨者稱將「赫塞斯檔案」分藏三處 打算選後聯手民主黨彈劾防長
共和黨眾議員馬西提案彈劾赫塞斯：發動戰爭 濫用職權

共和黨眾議員馬西提案彈劾赫塞斯：發動戰爭 濫用職權
民主黨擬調查馬斯克、米勒及美國大企業 彈劾赫塞斯

民主黨擬調查馬斯克、米勒及美國大企業 彈劾赫塞斯
赫塞斯彈劾案遭封殺 川普讚兩場戰爭勝利助洗刷指控

赫塞斯彈劾案遭封殺 川普讚兩場戰爭勝利助洗刷指控

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。(輝達官網)

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

2026-11-11 17:24
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
前總統拜登(左)與川普總統。(路透資料照)

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

2026-11-10 15:58
川普總統(左)與「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿。(美聯社資料照)

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

2026-11-07 14:35

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料