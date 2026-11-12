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民主黨44年來首奪密西西比參院席次 共和黨鐵票州驚人逆轉

編譯盧炯燊／綜合報導
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密西西比州民主黨挑戰者科洛姆擊敗尋求連任的共和黨對手，成為密西西比首位民主黨籍聯...
密西西比州民主黨挑戰者科洛姆擊敗尋求連任的共和黨對手，成為密西西比首位民主黨籍聯邦參議員。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨的Scott Colom在密西西比州以些微差距擊敗共和黨現任參議員海德史密斯，寫下44年來首度勝選紀錄，也成為該州重建時期後首位非裔聯邦參議員。

密西西比州向被視為共和黨鐵票倉，但遭民主黨的「藍色浪潮」席捲。根據CNN及美聯社的報導，民主黨挑戰者科洛姆(Scott Colom)把尋求連任的共和黨人海德史密斯(Cindy Hyde-Smith)拉下馬。

美聯社指出，在已統計的99%的選票裡，科洛姆得票率為49.2%，史密斯得票率為48.7%，科洛姆以些微差距當選。

科洛姆是一名地方檢察官，不但是1982年以來密西西比州首位民主黨籍聯邦參議員，也是美國重建時期(Reconstruction Era)以來該州首位非洲裔黑人參議員。

華爾街日報分析，這個選舉結果可說是驚人逆轉，幾十年來密西西比州一直是共和黨的鐵票倉。自1980年代以來的歷屆總統選舉，該州都投票支持共和黨候選人，總統川普在2024年大選，更以超過對手23個百分點的絕對優勢勝出。

該州有根深蒂固的保守傾向，是不少知名保守派人物的家鄉，包括前州長巴伯(Haley Barbour)及前參院共和黨領袖羅特(Trent Lott)。然而從選舉結果來看，之前對川普的支持不但未能轉移給海德史密斯，更說明選民對川普及共和黨的失望情緒，已擴展到一些從不會想到的地區。

另方面，民主黨原也對密西西比州不存厚望，這個州是全美黑人選民比率最高的州，民主黨人原本打算藉著非裔的科洛姆，挑動民眾不滿少數族裔選民法律保護遭削減的情緒，不過直到選前數星期，民主黨主要的參院超級政治行動委員會(Super PAC)才開始投放資金。

SSRS期中選舉前的「選民調查」(The Voter Poll) 顯示，占密西西比州選民總數近三分之一的非裔選民，以97%對2%的壓倒性優勢支持科洛姆，相差高達95個百分點。白人選民的立場也發生轉變，民調發現他們以44個百分點的優勢支持海德史密斯，低於上次總統大選的65%。

這場選舉也帶有個人恩怨，前總統拜登2023年提名科洛姆為聯邦法官，但遭海德史密斯阻止，科洛姆索性參選聯邦參議員。

精華 FAQ

  • 民主黨挑戰者Scott Colom以49.2%對48.7%的微幅優勢，擊敗尋求連任的共和黨人Cindy Hyde-Smith，拿下密西西比州聯邦參議員席次。

  • 他不只是1982年以來首位民主黨籍密西西比州聯邦參議員，也是美國重建時期以來，該州首位非洲裔黑人聯邦參議員，意義相當重大。

  • 密西西比州長期支持共和黨，連2024年總統大選川普都贏逾23個百分點，但這次海德史密斯仍落敗，顯示共和黨優勢未能延續到參院選戰。

共和黨 民主黨 參院

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