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期中選舉最大懸念：共和黨鐵票倉密西西比州 聯邦參議員席次勝負未定

記者顏伶如／即時報導
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長年以來都是共和黨鐵票倉的密西西比州，聯邦參議員席次成了今年期中選舉最大懸念，選...
長年以來都是共和黨鐵票倉的密西西比州，聯邦參議員席次成了今年期中選舉最大懸念，選舉日過後一周計票結果依然勝負難定。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨鐵票倉密西西比州的聯邦參議員選舉仍未定勝負，科洛姆暫時些微領先海德史密斯，待缺席票與臨時票完成統計後，結果最快13日才可能底定。

長年以來都是共和黨鐵票倉的密西西比州，聯邦參議員席次成了今年期中選舉最大懸念，選舉日過後一周計票結果依然勝負難定。根據美聯社截至10日晚間最新統計，尋求連任的共和黨聯邦參議員海德史密斯(Cindy Hyde-Smith)得票率48.8%，民主黨挑戰者科洛姆(Scott Colom)以得票率49.1%暫時微幅領先。華盛頓郵報報導，密州州法並沒有自動重新計票的規定，任何陣營想對計票結果提出質疑，都必須等候選務單位公布選舉結果才能行動。

郵戳註記為11月3日選舉日當天的通訊缺席選票(mail-in absentee ballots)、選民資格爭議未解但仍獲准投票的權宜機制「臨時選票」(provisional ballots)，處理期限截止都是10日下午。待這兩項選票統計結果出爐，全州82個郡縣選務官員必須在13日下班前確認選舉結果。

民主黨幕僚說，許多爭議選票來自於首投族或很少投票的選民，因為密州選選民登記與身分證明要求趨嚴而遇到問題，但這些選票當中有很大比例投給科洛姆。

地方媒體「密西西比今日報」(Mississippi Today)日前報導，共和黨籍州務卿華森(Michael Watson)從信評機構益博睿(Experian)購買的選民資訊當中出現地址錯誤，導致某些選民從選民名冊遭到剔除。

選舉日過後，科洛姆繼續在全州各地舉辦活動及亮相，史密斯則相對低調，極少發表聲明。她10日在國會大廈對媒體簡短表示，計票仍在進行中，數千張選票還沒統計，「我們有信心」。

CNN 11日分析，科洛姆克服民主黨內人士的質疑，一路拼搏讓密州從紅州變成決戰州。

科洛姆有機會成為美國重建時期(Reconstruction Era)以來密西西比州第一位非洲裔聯邦參議員，以及1982年以來第一位民主黨籍聯邦參議員。

早在去年11月，民主黨喬治亞州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)就開始說密州席次被民主黨忽略。今年4月在華府一場募款活動上提出這套論述時，在場觀眾卻大笑出聲。

沃諾克在選舉過程對科洛姆一路相挺，透過電話、簡訊提供建議，幫忙募得75萬元選舉經費。10月間，沃諾克與新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)都到密州助選。選舉最後關頭，出身美國南方的前總統柯林頓抵達密州幫科洛姆站台。

精華 FAQ

  • 因為長年偏共和黨的密西西比州出現罕見拉鋸戰，民主黨挑戰者科洛姆暫以49.1%領先，現任參議員海德史密斯則以48.8%緊追，勝負直到選後一周仍未分明。

  • 目前仍在處理的是選舉日當天寄出的通訊缺席票，以及選民資格有爭議但已獲准投票的臨時票。這兩類票統計完成後，才會決定最終勝負。

  • 科洛姆若當選，將成為美國重建時期以來密西西比州第一位非洲裔聯邦參議員，也是自1982年以來首位民主黨籍聯邦參議員，象徵意義重大。

共和黨 期中選舉 華盛頓郵報

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