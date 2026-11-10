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拜登訪愛爾蘭被丟「牛奶盒」親巴示威者高喊：你雙手沾滿鮮血

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拜登11月10日到訪愛爾蘭都柏林三一學院。(路透)
拜登11月10日到訪愛爾蘭都柏林三一學院。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

拜登赴愛爾蘭都柏林三一學院出席活動時，遭親巴勒斯坦示威者丟擲物品與高喊抗議口號，警方以胡椒噴霧逮捕至少2人。

美國前總統拜登（Joe Biden）10日前往愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College Dublin）出席活動，遭親巴勒斯坦示威者投擲牛奶盒及其他物品，現場有人高喊「你真可恥」、「你的雙手沾滿鮮血」及「種族滅絕喬」等口號。事件影片在網路上迅速傳播，至少兩名示威者遭警方使用胡椒噴霧制服並逮捕。

83歲的拜登當天與妻子、前第一夫人吉兒一同出席活動，拜登兒子杭特獲得三一學院歷史學會頒發「公共論述傑出貢獻金質獎章」，表揚其對公共議題的貢獻。

拜登一家離開學院歷史學會時，校外聚集大批親巴勒斯坦示威者。網路流傳的影片顯示，拜登正準備進入座車，杭特隨後跟上，一個牛奶盒突然飛向現場特勤局人員。儘管當時有多名維安人員及警車在場，仍發生投擲物品事件，所幸拜登一家並未遭到擊中。

▲ 影片來源：xxxxx平台@Breaking911（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

愛爾蘭警方隨後出動，至少兩人遭胡椒噴霧制伏並逮捕。示威者抗議拜登過去在以色列與加薩戰爭中的立場，並以「種族滅絕喬」等口號表達不滿。

都柏林三一學院學生會及愛爾蘭學生聯盟也透過Instagram聯合發文，批評校方邀請拜登到訪。聲明指出：「學生完全有權利抗議拜登的到訪、挑戰掌權者，並展現對巴勒斯坦人民的聲援。」

報導指出，拜登此次未事先公布的都柏林行程，他去年被診斷罹患侵襲性前列腺癌，2025年5月曾透露癌細胞已擴散至骨骼，目前接受的治療包括荷爾蒙療法及放射線治療。

精華 FAQ

  • 他離開學院時，校外聚集的親巴勒斯坦示威者向現場投擲牛奶盒等物品，並高喊「你雙手沾滿鮮血」等口號，所幸拜登一家沒有被擊中。

  • 警方在現場介入後，使用胡椒噴霧制伏示威者，並至少逮捕2人。由於拜登一行人周邊有多名維安人員與警車，事件未進一步升級。

  • 示威者主要抗議拜登在以色列與加薩戰爭中的立場，並以「種族滅絕喬」表達不滿；學生會則批評校方邀請他到訪，強調學生有權抗議並聲援巴勒斯坦。

巴勒斯坦 牛奶 拜登

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