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馬世雲當選加州首位亞裔副州長 祖父曾任中華民國陸軍中將

中央社專電
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馬世雲(圖)擊敗共和黨對手羅梅洛，預定明年1月就任加州副州長。(美聯社)
馬世雲(圖)擊敗共和黨對手羅梅洛，預定明年1月就任加州副州長。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨籍馬世雲在加州期中選舉當選副州長，成為該州首位亞裔副州長；她出身美國、祖籍雲南，家族與中華民國軍政史亦有深厚淵源。

期中選舉民主黨籍的加州財務長馬世雲（Fiona Ma）當選副州長，成為亞裔第一人。她出身紐約，祖籍中國雲南，祖父馬鉁曾任中華民國陸軍中將、昆明市首任市長。

根據加州選舉制度，州長與副州長分開選舉，分別由選民投票產生，兩人不必同屬一個政黨。馬世雲在11月3日選舉擊敗共和黨對手羅梅洛（Gloria Romero），預定明年1月就任副州長。

60歲的馬世雲在美國出生長大，家族來自中國雲南。根據她的競選網站，祖父馬鉁畢業於雲南陸軍講武堂，曾參與護國戰爭，1928年出任昆明市首任市長。抗日戰爭期間，馬鉁擔任雲南軍事職務，1944年升任雲南軍管區副司令，官至中華民國陸軍中將。

馬鉁的2名兄弟也曾擔任軍職，家族有「一門三將」之稱。台灣國史館保存的1948年中華民國國防部軍官人事檔案，記載馬鉁曾任雲南軍管區中將副司令等職務。馬鉁1949年遷居香港，1963年逝世。

馬世雲2021年接受美國L.A. STYLE Magazine專訪時表示，她從未見過祖父，後來才知道祖父曾經擔任昆明市長。2023年，她曾陪同父親返回昆明，參訪家族留下的歷史建築馬家大院。

馬世雲的父母均出生於中國，後來移民美國。父親馬榮林13歲離開中國，憑藉獎學金前往加拿大、英國等地求學，之後在美國從事工程及企業經營；母親則在紐約長島的公立高中擔任約20年美術教師。

馬世雲曾回憶，父母忙於工作，她幼年時，平日住在紐約華埠，由家中長輩照顧，週末才與父母團聚。父親重視教育及理財，從小教導她記帳，也影響她後來選擇會計專業。

馬世雲取得羅徹斯特理工學院會計學士、舊金山金門大學稅務碩士及佩珀代因大學企管碩士學位，1992年取得加州會計師執照，曾在大型會計師事務所任職，後來自行開業。

她從舊金山地方政治起步，2002年當選舊金山市議員，2006年進入加州眾議會，2010年擔任眾議會臨時議長，成為首位出任這項職務的亞裔女性。2018年當選加州財務長，2022年連任。

精華 FAQ

  • 她擊敗共和黨對手羅梅洛後，將於明年1月就任，成為加州首位亞裔副州長。這不僅是個人政治生涯的重要里程碑，也反映亞裔在加州政治中的代表性提升。

  • 她祖籍中國雲南，祖父馬鉁曾畢業於雲南陸軍講武堂，參與護國戰爭，並任昆明市首任市長，後來官至中華民國陸軍中將，家族有「一門三將」之稱。

  • 她先從舊金山地方政治起步，2002年當選市議員，2006年進入加州眾議會，2010年出任臨時議長，2018年當選加州財務長並於2022年連任，最終再更上層樓。

中華民國 亞裔 加州

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