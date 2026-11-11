共和黨動員 眾院擋下防長赫塞斯彈劾案

國防部長赫塞斯10日在五角大廈的記者會上極力為彈劾案辯護。經過程序辯論後，共和黨擊敗彈劾提案。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨在眾院以程序表決擋下防長赫塞斯彈劾案，馬西指控其違憲濫權，民主黨則力挺追究責任，議題可能待明年新國會再行處理。

本屆任期結束即將離開國會的共和黨 肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)，9日針對國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)提出彈劾案，指控赫塞斯未經國會授權便發動伊朗戰爭，涉嫌濫用職權及違反憲法。眾院 共和黨團操作下，10日晚程序表決以211票對204票同意把彈劾案送交司法委員會，等於擋下該案，讓赫塞斯得以避開全院表決。不少民主黨眾議員在投票時缺席。

赫塞斯10日上午以罕見動作舉行記者會，為美軍行動做出辯護。這是五角大廈過去半年來第一次舉行記者會。

美聯社分析，赫塞斯彈劾案進行程序表決的時間點，剛好是共和黨正為期中選舉慘敗善後之時，某些黨內人士把敗選主因歸咎於伊朗戰爭以及戰爭導致油價暴漲。

川普總統表態力挺赫塞斯之後，共和黨眾議員10日基本上選擇與赫塞斯站在同一邊，表決時兩黨立場涇渭分明。馬西彈劾案獲得的支持票，都來自民主黨議員。

川普在社交媒體上慶祝眾議院的投票結果，稱這是「一位偉大的美國愛國者」的平反。

新一屆國會明年1月上台之後，民主黨將同時掌握參眾兩院多數，一般預料赫塞斯彈劾案目前只是暫時推遲。即將成為新任眾院議長的現任少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)對於赫塞斯彈劾案表示大力支持，並說赫塞斯「濫用職權」、「損害美國國家安全」。現任參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)也對彈劾案表示支持。 同黨的眾議員馬西提彈劾國防部長案未過。(路透)

赫塞斯在記者會上把馬西形容為「不受控的國會議員」(rogue lawmaker)，並說自己絕對沒有觸犯憲法定義應該遭到去職的任何重罪(high crimes)。

赫塞斯說，彈劾案等於是在起訴美國現役軍人以及美軍的貢獻，破壞美軍在戰場上取得的即時表現。他說：「這不是愛國主義，這是在搞破壞。」

原本要爭取連任的馬西，今年稍早在共和黨初選敗給獲得川普背書的挑戰者。馬西表示，赫塞斯對非法命令「心知肚明地執行並落實」。

川普在社群網站發文稱讚赫塞斯在記者會上的表現。副總統范斯則在社群媒體發文寫道，推動彈劾是「企圖替代實際政策制定的一場大鬧劇」。 同黨的眾議員馬西提彈劾國防部長案未過。(路透)