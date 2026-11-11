共和黨國會領袖拍板 眾院喬登強硬風格獲青睞 參院熊恩續掌舵

俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員喬登，10日當選為下屆國會共和黨少數黨領袖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨在期中選舉慘敗後重組國會領導層，眾院由強硬派喬登出任少數黨領袖，參院則由熊恩續掌舵，準備在少數黨位置對抗民主黨調查。

期中選舉慘敗，共和黨 淪為國會參眾兩院少數黨，10日選出領袖，在下屆國會抗爭民主黨。眾院 共和黨人10日首先選出新領導層：俄亥俄州眾議員、眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)當選眾院共和黨少數黨領袖。參院共和黨人則歷經一整天氣氛緊繃的閉門討論後，確定由南達科他州參議員熊恩 (John Thune)續任參院共和黨領袖。

眾院第二號領袖、共和黨黨鞭，由明尼蘇達州眾議員埃默(Tom Emmer)當選；密西根州眾議員麥克林(Lisa McClain)成功連任黨團主席，續任第三號領袖。民主黨訂下周舉行國會領導層選舉。

美聯社報導，共和黨上周選舉大敗，失去參眾兩院多數席位，準備迎接少數黨新角色並應對民主黨即將對川普總統發起的一系列調查。現任眾院議長強生(Mike Johnson)選後已宣布，不爭取新一屆國會少數黨領袖職位。

10日眾院共和黨人舉行無記名投票，現年62歲的喬登以106票對73票，擊敗現任眾院黨領袖、路易斯安納州眾議員史卡利斯(Steve Scalise)。喬登是極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)共同創辦人，曾任該陣線首任主席。

大選重挫後，主張領導階層換血、欣賞喬登強硬政治風格的人，都支持他參選少數黨領袖。提名喬登的佛州共和黨眾議員馬斯特(Brian Mast)說：「喬登的戰鬥方式，充分反映黨團目前處境。」

喬登勝選後向媒體簡短表示，未來兩年共和黨人將專注為美國家庭而戰；「當民主黨人主張擴大政權時，我們將主張更多自由。」

在參院，熊恩勝出在預料中。他在共和黨同僚中頗受歡迎，這次投票也沒有競爭對手。但面對共和黨遭遇重挫、參院至少失去7席，10日共和黨人在三場會議中表達沮喪不滿，部分共和黨人還試圖延後決定領導層人選。 原任參院共和黨多數黨領袖熊恩(南達科達州)，10日被推為參院少數黨領袖。(路透)

美聯社報導，共和黨人表現出的焦慮猶豫，顯示他們開始檢視選舉結果代表的意涵以及這將如何影響他們與川普的關係。

熊恩去年初接替肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)出任參院多數黨領袖。他9日表示，共和黨人願與民主黨人合作，但「國人並不希望看到社會主義政府或左翼幻想」。