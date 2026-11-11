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拜登出回憶錄 披露「致46」交接信 曝暖男川普

記者王若馨／綜合報導
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前總統拜登在將出版的回憶錄表示，2021年他當選總統時，川普「沒有和我舉行新舊總...
前總統拜登在將出版的回憶錄表示，2021年他當選總統時，川普「沒有和我舉行新舊總統傳統的會面」。圖為2024年11月13日，總統當選人川普在白宮與時任總統的拜登見面。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

拜登新回憶錄公開川普於2021年交接時留下的友善信件，內容充滿祝福與肯定，顯示川普在離任與重返白宮時對拜登態度一度相當溫和。

前總統拜登(Joe Biden)2021年就職當天曾告訴記者，卸任總統川普白宮橢圓形辦公室裡，留下了一封「非常友善的信」給他，但此後拜登一直拒絕談論信的內容；如今這封信的全文刊登在拜登的回憶錄新書《答應我，美國》(Promise Me, America，暫譯)裡，10日由紐約時報披露。

信的日期是2021年1月20日，裝在一個寫著「致46」的信封裡，指拜登是第46任總統。

這封信使用川普招牌的黑色簽字筆，寫在白宮信紙上。川普在信中沒有批評拜登，也沒有挑戰選舉結果，反而以近乎詩意的筆調，寫下他在白宮工作的經驗，對拜登給予肯定並獻上祝福。

這本書預定17日出版。今年83歲的拜登在書中寫道，「好像有兩個川普」；他說川普「嚴重動搖了我們的民主」，也「沒有和我舉行新舊總統傳統的會面」。

拜登寫道：「但他卻在這裡用溫暖的語氣送上祝福，聽起來就像個老朋友。」

在大西洋月刊(The Atlantic)9日刊出的另一段書摘中，拜登回憶2024年川普勝選後兩人會面，川普同樣對他非常友好，「語氣親切到讓我以為他在耍我。」

川普對他說：「喬，你知道嗎？要不是政治，我相信我們會是好朋友。」

以下是紐時根據信件影本刊出的全文：

親愛的喬：

每天來橢圓形辦公室上班，是超乎想像的福分。每一面牆、每一座雕像、每一幅美麗的畫作，以及這個神奇地方的每個角落，都迴盪著歷史。每一道樓梯、每一條走廊、每一扇門，都通往另一扇門、另一段記憶，也通往美國光輝故事中的另一個轉折點。

我希望你每天都花點時間，好好想想自己身在何處，以及在你之前的那些人，那些形塑人類歷史進程的巨人。你現在有機會選擇自己在歷史上的地位，我知道你會忠於自己，也忠於美國人民。

許多總統來來去去，只是以共和黨人或民主黨人的身分執政。他們大多沒有改變歷史，只是被歷史無情的浪潮推著走。這不會發生在你身上，因為我知道你多麼愛美國人民。

你不僅與過去相連，肩上還承載著整個國家的希望與夢想。這個事實的分量永遠不會離開你，它是你每個決定的錨。

你的力量、你最深的能量泉源，來自你知道有千千萬萬的人依靠著你。他們的抱負與期望，就是你在這裡的原因，有這麼多人期盼你成功。

願上帝保佑你和吉兒，願上帝保佑美國！

誠摯的，

唐納

精華 FAQ

  • 書中公開了川普在2021年1月20日離任時，留給拜登的一封交接信。信中沒有攻擊對手或否認選舉結果，反而以溫暖筆調祝福拜登與美國。

  • 信件裝在寫著「致46」的信封裡，代表拜登是第46任總統，且用川普標誌性的黑色簽字筆寫在白宮信紙上，全文語氣友善、近乎詩意。

  • 拜登認為川普彷彿有「兩個版本」，一方面曾嚴重動搖民主、拒絕傳統交接；但另一方面又能在信中和會面時表現得親切溫和，甚至像老朋友。

拜登 川普 白宮

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