MAGA紅人翻車了 CNN預測科州眾議員布波特連任失利

期中選舉，共和黨科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特「四連任」失利。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： CNN預測科州共和黨眾議員布波特連任失利，民主黨挑戰者、退役海軍少將勞巴赫在第4選區勝出，使該席位由紅轉藍。

MAGA陣營紅人、共和黨 科羅拉多州聯邦眾議員 蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)爭取國會議員任期「四連霸」失利。CNN報導，截至9日為止，98%選票完成計票，布波特得票率47.9%，落後民主黨 挑戰者艾琳·勞巴赫(Eileen Laubacher)的48.8%，CNN預測勞巴赫勝選，向來是共和黨票倉的科州國會第四選區，這次期中選舉由紅轉藍。勞巴赫9日下午在社群媒體發表當選聲明感謝支持者，並寫道：「現在開始工作了。」

期中選舉過後一周，科州第四選區開票結果尚未完成統計，受到全國矚目。

39歲的布波特2020年第一次參選國會議員在科州第三選區勝出，2022年則以選票相差僅546票險勝民主黨候選人佛里希(Adam Frisch)而連任。2024年，她換跑道到列為共和黨「安全選區」的第四選區，仍以得票率領先11%當選，今年連任卻面臨挫敗。

布波特是川普總統在國會的重要盟友，也是MAGA陣線代表人物。不過，布波特在黨內也出現爭議，與前後兩任共和黨眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)和強生(Mike Johnson)都曾意見不和。

58歲的勞巴赫是退役海軍少將，軍旅生涯長達30多年，過去曾是共和黨員。

布波特9日對支持者發表談話時並未承認敗選。她說，海外投票、軍人投票的統計還沒結束。

布波特表示：「希望到周五(13日)的時候，我們的票數能夠反映出來。不管選民決定如何，不管結果如何，我們都會接受，然後繼續往前走。」

1970年代以來，科州第四國會選區只曾選出一名民主黨籍國會議員。

川普到期中選舉前最後幾天才幫布波特背書，在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文稱讚她是「從一開始就一路相挺的MAGA戰士」。

CNN分析，布波特與川普的關係也曾出現波折，今年稍早她曾幫經常反對川普的共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)初選助選而惹怒川普，被川普斥責「愚蠢」、「意志不堅」，揚言將撤銷對她角逐連任的支持。