共和黨期中選舉慘敗 美媒：川普盟友喬登將任眾院少數黨領袖

共和黨籍聯邦眾議員10日選出黨內強硬保守派議員喬登（圖），擔任共和黨眾議院領袖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉後民主黨奪回國會兩院主導權，共和黨則推選川普盟友喬登領導眾院少數黨，後續兩黨將圍繞監督、法案與川普任期末期政治攻防展開角力。

美國期中選舉落幕，共和黨 將失去國會兩院的控制權。美媒報導，共和黨籍聯邦眾議員今天選出黨內強硬保守派議員喬登（Jim Jordan），在美國總統川普 最後2年任期內，擔任共和黨眾議院領袖；喬登被視為川普的親密盟友。

美國3日舉行期中選舉，全面改選眾議院435席，以及參議院100席中的35席。根據美聯社最新統計預估，民主黨在國會參、眾兩院分別取得54席及255席，遙遙領先共和黨在參院的44席、眾院 的166席，民主黨將拿回國會兩院的主導權。

美國新一屆國會將於明年1月初開議。現任共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）在該黨於期中選舉大敗後，決定將卸下共和黨眾院領袖職務。

根據美國有線電視新聞網（CNN）等美媒報導，共和黨眾議員今天選出眾院司法委員會主席喬登擔任新國會的少數黨領袖。

屬保守強硬派的俄亥俄州聯邦眾議員喬登，曾於2023年角逐眾議院議長失利。

CNN報導，喬登向黨內同僚強調，自己最有能力對抗來勢洶洶的民主黨。民主黨預計將展開強勢的監督議程，將矛頭對準白宮。

另一方面，路透社今天報導，共和黨籍聯邦參議員也進行閉門會晤，決定是否推進內部選舉，或是選擇延期以便讓參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）的潛在挑戰者出現。

外界認為，眾議院和參議院的領袖選舉有助於確定在川普任期最後2年中，共和黨人作為國會少數黨打算扮演的角色。

儘管民主黨取得新一屆國會的多數席次，但若要在參議院推動重大法案，仍需要共和黨人的支持，在參議院的「阻撓議事」（filibuster）規則下，需要60票才能通過大多數法案。另外，民主黨在國會兩院的席次優勢也未達到否決總統否決權所需的2/3票數。

路透社指出，期中選舉過後，圖恩矢言共和黨將與川普合作，阻擋「民主黨的極端主義」，並力阻民主黨試圖撤銷共和黨各項成就的意圖，包括邊境安全與司法任命。