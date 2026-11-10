我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／旅美台灣人返台投票：11/28九合一選什麼、要帶什麼？

斥資1.84億 華埠茂比利街70號重建 2030年迎五社區機構回遷

MAGA陣營紅人 科州聯邦眾議員布波特連任失利

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和黨科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特。（路透檔案照）
共和黨科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特。（路透檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

MAGA代表人物、共和黨眾議員布波特在科州第四選區連任失利，民主黨挑戰者勞巴赫暫以微幅差距領先，選情仍待剩餘選票確認。

MAGA陣營紅人、共和黨科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)爭取國會議員任期「四連霸」失利。CNN報導，截至9日為止，98%選票完成計票，布波特得票率47.9%，落後民主黨挑戰者艾琳·勞巴赫(Eileen Laubacher)的48.8%，向來是共和黨票倉的科州國會第四選區，這次期中選舉由紅轉藍。勞巴赫9日下午在社群媒體發表當選聲明感謝支持者，並寫道：「現在開始工作了。」

期中選舉過後一周，科州第四選區開票結果尚未完成統計，受到全國矚目。

39歲的布波特2020年第一次參選國會議員在科州第三選區勝出，2022年則以選票相差僅546票險勝民主黨候選人佛里希(Adam Frisch)而連任。2024年，她換跑道到列為共和黨「安全選區」的第四選區，仍以得票率領先11%當選，今年連任卻面臨挫敗。

布波特是川普總統在國會的重要盟友，也是MAGA陣線代表人物。不過，布波特在黨內也出現爭議，與前後兩任共和黨眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)、強生(Mike Johnson)都曾意見不和。

58歲的勞巴赫是退役海軍少將，軍旅生涯長達30多年，過去曾是共和黨員。

布波特9日對支持者發表談話時並未承認敗選。她說，海外投票、軍人投票的統計還沒結束。

布波特表示：「希望到周五的時候，我們的票數能夠反映出來。不管選民決定如何，不管結果如何，我們都會接受，然後繼續往前走。」

1970年代以來，科州第四國會選區只曾選出一名民主黨籍國會議員。

川普到期中選舉前最後幾天才幫布波特背書，在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文稱讚她是「從一開始就一路相挺的MAGA戰士」。

CNN分析，布波特與川普的關係也曾出現波折，今年稍早她曾幫經常反對川普的共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)初選助選而惹怒川普，被川普斥責「愚蠢」、「意志不堅」，揚言將撤銷對她角逐連任的支持。

精華 FAQ

  • 她是在科羅拉多州第4選區角逐連任，但截至目前計票結果顯示，她以47.9%落後勞巴赫的48.8%，選區也由紅轉藍。

  • 勞巴赫是58歲的退役海軍少將，軍旅生涯超過30年，過去曾是共和黨員。她擊敗MAGA代表人物布波特，因此特別受到全國關注。

  • 布波特沒有正式承認敗選，表示海外投票與軍人投票尚未統計完，並稱希望到周五票數能更完整反映，但仍表示會尊重最終結果。

眾議員 共和黨 科羅拉多州

上一則

川普：習近平可能當面問黃仁勳外遇風波 黃現在「非常痛苦」

延伸閱讀

MAGA明星布波特換到共和黨安全選區 選情變艱難

MAGA明星布波特換到共和黨安全選區 選情變艱難
華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素
頂住聯邦調查風暴 歐瑪斬獲逾7成選票強勢連任

頂住聯邦調查風暴 歐瑪斬獲逾7成選票強勢連任
選舉日看點：愛州成選舉風向球「十月驚奇」反助力民主黨

選舉日看點：愛州成選舉風向球「十月驚奇」反助力民主黨

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45

超人氣

更多 >
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響