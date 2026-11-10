加州「富豪稅」公投為何遭否決 透視史上最貴選戰

10月5日洛杉磯舉行的一場競選造勢活動，現場可見宣傳支持加州第40號提案看板。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 加州第40號富豪稅公投在巨額反對資金與進步派分裂下遭否決，不僅重挫開徵財富稅的倡議，也使州政府未來補足醫療財源面臨更大壓力。

加州 開全美先例的富豪稅公投 遭到否決。矽谷 巨頭豪擲逾4億美元反撲，加上進步派盟友倒戈，讓這場加州史上最貴公投慘遭封殺，也重創全美開徵財富稅倡議。

美聯社報導，這項公投案闖關失敗，對反對提案的民主黨高層而言是一場勝利，其中包括可能角逐2028年總統大選的加州州長紐森（Gavin Newsom）。這項稅案稱為「第40號提案」（Proposition 40），批評人士表示，提案若通過，將促使超級富豪離開加州。

第40號提案預計向淨資產超過10億美元的加州富豪，開徵一次性5%財富稅，主要用於填補川普政府「又大又美法案」（One Big Beautiful Bill Act）刪減的聯邦醫療經費，另有10%將用於教育和糧食援助。

加州多數選民採郵寄投票，只要郵戳日期不晚於3日投票日、並在1週內寄達的選票都算有效，因此選情膠著的選戰往往要數天、甚至數週才能底定。美聯社今天判定，反對陣營已獲得足以勝選的票數。

這次提案是全美迄今對進步派長年倡議理念最大規模的考驗，鎖定投資收益而非工作薪資等主要生財管道，藉此向超級富豪加稅。美國個人稅負向來以所得而非資產為課稅基礎，這項提案在美國現代稅制上並無前例可循。

富豪砸4億美元打史上最貴選戰

英國「衛報」（The Guardian）指出，這是加州史上最燒錢的公投戰，億萬富豪共投入超過4億美元反制，大打宣傳戰，10月上半月單日支出甚至突破250萬美元。

反對陣營籌募的資金約是支持陣營的10倍，捐款人幾乎囊括矽谷名人，包括谷歌（Google）、帕蘭泰爾（Palantir）、DoorDash、Stripe、Reddit等公司的高層及知名創投家；Google共同創辦人布林（Sergey Brin）更是其中最大金主，捐出超過1億美元來對抗這項稅案。

「華爾街日報」報導，今年稍早的民調顯示，這項稅案曾獲溫和支持，但隨著富豪陣營的廣告透過電視、手機、社群媒體和郵件鋪天蓋地而來，將此案描繪成威脅一般民眾退休儲蓄的「人人稅」，民意隨之轉向。

反之，支持陣營聯盟只能靠社群媒體、網紅等較便宜的方式宣傳；推動提案的國際服務業雇員工會（SEIU）西部醫療工作者分會（United Healthcare Workers West）投入逾3000萬美元（約新台幣9.9億元），仍以失敗收場。

進步派傳統盟友倒戈

這項提案獲得加州各大工會、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）和加州聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）等進步派政界人士力挺，桑德斯甚至稱它是「全美最重要的公投案」。

然而，不僅民主、共和黨的加州州長候選人雙雙反對這項提案，就連計劃生育協會（Planned Parenthood）、加州醫學會（California Medical Association）等民主黨傳統盟友也加入反對陣營，擔心富豪大舉出走恐衝擊州政府財政，因為加州財政預算高度仰賴最富裕階層所繳納的所得稅。

加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）政治學教授庫瑟爾（Thad Kousser）認為，工會在還未爭取到關鍵盟友的充分支持前，就倉促推動提案：「要通過一項具里程碑意義、顛覆美國歷來作法的進步派增稅案，不能以分裂進步派聯盟作為代價。」

世代與貧富選民立場兩極

美聯社選民調查（AP Voter Poll）顯示，加州30歲以下選民多數投下贊成票，65歲以上選民則約7成投反對票。

在家庭年收入低於10萬美元的選民中，約半數支持這項提案；而在年收入達10萬美元以上的選民中，則有近6成表態反對。

預算缺口待解工會揚言捲土重來

紐森認為，加州單獨開徵富豪稅會讓加州處於競爭劣勢，但他支持在全美對淨資產超過1億美元的富豪課徵全國性最低稅額。

紐約時報指出，富豪稅在加州這個自由派大本營闖關失敗，未來數年可能都會被視為一項指標，證明美國民眾對類似的財富稅缺乏接受度。

華爾街日報指出，公投結果也讓加州下一任州長、民主黨籍的貝塞拉（Xavier Becerra）面臨重大預算難題。

推動富豪稅提案的工會領袖黎根（Dave Regan）矢言，若州議員到2028年仍無法解決醫療經費遭刪減的問題，將再次把富豪稅送上公投；工會警告，若沒有這筆稅收，數百萬加州人將失去醫療保險，各家醫院也將面臨關閉危機。