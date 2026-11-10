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川普終於贏了一仗 最高法院准德州大彎區建邊境牆

編譯盧炯燊／綜合報導
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德州的大彎地區9月時正在建造一段邊境圍牆。最高法院9日允川普政府在德州大彎地區築...
德州的大彎地區9月時正在建造一段邊境圍牆。最高法院9日允川普政府在德州大彎地區築邊界牆。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最高法院准許川普政府在德州大彎地區繼續興建邊境牆，讓這項已獲撥款、引發環保與地方反對的大型工程得以推進。

川普政府在德州西部大彎(Big Bend)地區興建邊境圍牆，遭地方人士及環保人士提告阻止後，上訴至最高法院獲裁定可以繼續工程，對川普總統而言是期中選舉後一次難得的勝利。

美聯社報導，這項大型工程所在的大彎地區，是由德州西部艾爾帕索(El Paso)以南的哈德斯佩思郡(Hudspeth County)，延伸至阿米斯塔德湖(Lake Amistad)，全長500哩。整個邊境牆工程共分為五個項目，但一開始即受到大彎地區所有地主、企業主、環保人士及區內無論黨派的居民齊起反對。

但川普政府透過連串豁免令，繞過有關環保的監管規定全速推動工程，認為這些規定只會拖慢工程進度。

工程9月動工時，反對各方組成「反對大彎牆聯盟」(No Big Bend Wall Coalition)提告，認為這個偏遠地區並非非法移民的熱門路線，只會給環境造成惡劣影響，破壞神聖的原住民遺址。

聯邦法官下令暫停施工，但司法部馬上向最高法院提出緊急申請，要求在訴訟期間繼續推進工程建設。

最高法院9日裁決，這個已獲國會撥款、耗資460億元的邊境牆計畫可以繼續進行，兌現了川普2024年的競選承諾，沿邊境興建圍牆、屏障、道路。

海關與邊境保護局(CBP) 會按計畫建造屏障，最終目標是建成30呎高的鋼牆、車輛路障以及監控技術，覆蓋整個2000哩的邊境線，阻止非法移民及走私。

「反對大彎牆聯盟」成員之一的環保組織「生物多樣性中心」(Center for Biological Diversity) 對最高法院的裁決大表失望，認為將「永久摧毀德州最原始的地區，竊取我們所有人的一條美國偉大河流」。

但CBP局長史考特(Rodney Scott) 接受美聯社採訪時表示，如果邊境其他地區修建邊境牆而大彎地區沒有，就會變成缺口，很快就會被販毒集團占領。

德州民眾舉標語反對建邊牆。最高法院9日允川普政府在德州大彎地區築邊界牆。(美聯社...
德州民眾舉標語反對建邊牆。最高法院9日允川普政府在德州大彎地區築邊界牆。(美聯社) FILE - Pamela Priddy, center, holds up signs with others during a weekly protest against barriers along the border in the Big Bend region, Sept. 26, 2026, in Study Butte, Texas. (AP Photo/John Locher, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-11-09，數位典藏序號：20261110055748085】

精華 FAQ

  • 法院同意在訴訟期間先讓工程繼續施工，等於暫時支持川普政府推動邊境牆計畫，也讓原本被下令停工的建設重新啟動。

  • 反對者認為該地不是非法移民熱門路線，蓋牆效果有限，卻會嚴重破壞自然環境，還可能損害原住民視為神聖的重要遺址。

  • CBP局長指出，若其他邊境區域都築牆，唯獨大彎留空，就會形成防線缺口，可能被販毒集團利用，因此必須連同該區一併建造。

德州 川普 邊境

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