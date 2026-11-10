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自己人提案 共和黨眾議員馬西要彈劾赫塞斯

編譯中心／綜合報導
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國防部長赫塞斯可能面臨彈劾。(美聯社檔案照)
國防部長赫塞斯可能面臨彈劾。(美聯社檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨眾議員馬西以赫塞斯在伊朗戰爭中濫權、執行非法命令為由提出彈劾，眾院可望通過，但參院定罪仍需跨黨倒戈。

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)周一對國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)提出彈劾案。眾院必須在周三之前進行表決。

有線電視新聞網(CNN)報導，馬西在提出彈劾條文時表示，赫塞斯在伊朗戰爭中的行為濫用職權，且「明知故犯地執行並實施非法命令，對外國發動戰爭」。

這位即將卸任且長期反對川普的立法議員表示：「國防部長赫塞斯做出此等行為，已表明若允許其繼續任職，將持續對憲法構成威脅，其行為嚴重違反其職責與法治原則。」

赫塞斯預定於10日針對此事召開記者會，他目前態度依然強硬，川普總統對赫塞斯仍表達支持。

在經歷期中選舉的歷史性慘敗後，共和黨籍議員與盟友紛紛尋找檢討歸咎的對象——而許多人將矛頭指向了赫塞斯。

眾院預計將有足夠的票數彈劾赫塞斯，因該案僅需眾院過半數通過即可。只要全體民主黨人、馬西以及少數幾位共和黨議員挺身支持，赫塞斯就將遭到彈劾。

然而，要解除赫塞斯職務的高門檻——需要參院三分之二的多數同意(亦即需要約20名共和黨議員倒戈)。

精華 FAQ

  • 肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西提出彈劾案，他長期反對川普，並表示赫塞斯的行為已構成對憲法的持續威脅，因此不適合繼續任職。

  • 馬西主張赫塞斯在伊朗戰爭中濫用職權，且明知故犯地執行並實施非法命令、對外國發動戰爭，違反職責與法治原則。

  • 眾院只需過半數即可通過彈劾，CNN預估票數可能足夠；但若要在參院定罪並解除職務，必須取得三分之二多數，約需20名共和黨議員倒戈。

赫塞斯 共和黨 眾議員

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