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敗選後首度受訪 川普拒原諒政敵 透露內閣還會改組

編譯張佑生季晶晶／綜合報導
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川普總統在共和黨敗選後首度接受專訪，坦承強硬移民政策可能傷害共和黨選情，並表示願...
川普總統在共和黨敗選後首度接受專訪，坦承強硬移民政策可能傷害共和黨選情，並表示願意與民主黨協商。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普敗選後首度受訪，坦承移民政策可能過於強硬，願與民主黨協商，並對2028年接班與內閣人事變動保留空間。

川普總統在共和黨期中選舉慘敗後首度接受專訪，坦承強硬移民政策可能傷害共和黨選情，並表示願意與民主黨協商。他也不排除在2028年總統大選前保持中立，不替任何共和黨候選人背書，但直言自己永遠無法原諒部分政治敵人。

「華爾街日報」整理哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「60分鐘」於美東時間8日晚間播出的川普專訪，歸納移民政策、2028年總統大選接班人、伊朗戰爭、家族財富及人工智慧(AI)等五大重點。

遣返政策可能過當 願與民主黨妥協

川普認為自己在邊境安全方面可得「A+」，驅逐犯罪分子也獲得高度肯定，但政府連一些有正當工作的移民都遣返，可能做得太過火了。他舉例說，有些女性在飯店擔任清潔工或服務生，卻突然被驅逐出境，「這是很難受的事」。

他表示，部分極右派希望把所有無證移民都趕走，但也有人主張，「把殺人犯趕出去，把凶狠的人趕出去，把毒販趕出去，但對那些已經在這裡，有些甚至住了10年、15年的人，替他們協商做個安排」。

 紐約時報報導，被問到遣返政策是否過頭，川普回答：「我想可能是太強硬了，對。」他補充：「這讓我吃了虧。」

他認為與民主黨達成移民政策協議「確實可行」。

2028年接班人選 未必出面背書

川普對2028年是否支持特定共和黨總統候選人，沒有把話說死。被問到是否會在兩年後替接班人背書，他說：「可能會，但不一定。」除了副總統范斯，他也提及國務卿魯比歐及可能參選的共和黨參議員。

川普說，自己與許多人關係良好，「我可能會介入，也可能不會。或許不介入對我更好」。

范斯日前將共和黨敗選歸咎於伊朗戰爭，川普8日表示，許多人不喜歡范斯的言論。他雖承認戰爭傷害選情，仍強調攻打伊朗是必要的，因為不能讓伊朗擁有核武。

拒絕原諒政敵 預告內閣可能改組

主持人問川普，若原諒前聯邦調查局局長柯米、前眾院議長裴洛西等政敵，就能進天堂，他是否願意。

川普回答：「說實話，不願意。我大概做不到，因為我確實憎恨某些敵人，而且永遠都會如此。」

至於因主張對伊朗開戰而受到兩黨議員批評的國防部長赫塞斯，川普表示仍信任他，但也預告內閣可能出現少數人事異動，不願透露名單。

川普總統在共和黨敗選後首度接受專訪，坦承強硬移民政策可能傷害共和黨選情，並表示願...
川普總統在共和黨敗選後首度接受專訪，坦承強硬移民政策可能傷害共和黨選情，並表示願意與民主黨協商。(歐新社)

否認藉總統職位牟利

面對重返白宮後個人財富增加的質疑，川普表示，自己幾乎不花時間關注個人財富，也不清楚家族的投資情況。

主持人指出，川普家族共同持有的加密貨幣公司World Liberty Financial，有阿布達比王室成員大舉投資；若換成拜登家族，外界恐怕會認為涉及貪腐。

川普回應，公司由兒子經營，不能因為自己當總統，就要求他們四年什麼都不做。

不願AI競賽落後中國

川普表示，美國有能力管理AI風險，也不反對設置安全規範，但不能因此落後中國。他說，美國目前領先，而中國沒有類似限制。

川普還透露，政府最近曾警告某家AI公司的一名高層人員，若繼續從事不當行為，可能面臨牢獄之災。他聲稱官員曾向對方放話：「「準備去坐牢吧。今晚記得先親你太太一下，跟她道晚安。」

不過，川普拒絕透露這名人士及公司的身分。

精華 FAQ

  • 川普承認政府對部分有工作、已在美國多年者的遣返可能太強硬，甚至直言這讓自己「吃了虧」。他表示邊境安全可得高分，但也認為可與民主黨就移民安排達成協議。

  • 川普沒有明確承諾一定背書任何人，表示「可能會，但不一定」，甚至說不介入對自己也許更好。他提到范斯、魯比歐及其他可能參選者，但保持高度保留。

  • 面對是否原諒柯米、裴洛西等政敵的提問，川普明言做不到，稱自己憎恨某些敵人且永遠如此。同時他表示仍信任國防部長赫塞斯，但內閣未來可能出現少數人事異動。

川普 共和黨 民主黨

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