共和黨丟參眾兩院 川普認了「遣返移民」太強硬 願與民主黨磋商

川普9日在華盛頓白宮簡報室發表談話。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨失去國會後，川普首度承認移民遣返政策可能太嚴厲，並表示可與民主黨談判，但又強調絕不接受任何特赦方案。

川普 總統在共和黨 於期中選舉失去國會參眾兩院控制權後，首度接受媒體專訪時坦承，他認為政府在遣返移民 方面可能過於強硬，願意與民主黨合作磋商移民協議；國土安全部(DHS)部長穆林(Markwayne Mullin)強調，新政策討論不包含特赦。

但是川普在9日又捍衛他的遣返政策，並稱他反對任何包含特赦非法移民的協議。

哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)於8日播出專訪川普的內容，被問及遣返政策是否成為共和黨此次期中選舉慘敗的一大原因，川普回答：「我認為可能太嚴厲了，沒錯。」

川普表示，與新國會的民主黨多數達成協議「可行」，重申涉嫌殺人與販毒的非法移民仍應被遣返，但若是在園藝造景業或飯店工作，或在某些情況下還有納稅的「好人」，則可能讓他們留下。

不過，川普並未說明協議的具體內容。

川普6日錄完訪談後不久，便任命曾籌畫強硬移民政策的米勒(Stephen Miller)接任白宮幕僚長。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)在節目播出後，透過社群媒體嘲諷，川普的解決辦法竟然是讓米勒掌管白宮，「那不是修正路線，而是升官」。

川普第二任期內推動大規模執法行動，逮捕大量非法移民，另有兩名美國公民在抗議行動中遭聯邦執法人員殺害。

美聯社民調AP Voter Poll顯示，全國約60%選民認為川普政府的移民執法「做得太過頭」，另有相當比率的選民不滿聯邦移民及海關執法局(ICE)探員的表現。

儘管如此，川普9日在白宮告訴記者：「不會有特赦，他們非法入境、知法犯法。」

川普形容，政府的遣返政策「非常強硬」，強調「我的政策沒有改變」，重點仍是驅逐「壞中之壞」。

被問到是否與米勒談過調整移民政策，川普回答：沒有。

國土安全部長穆林9日表示，已接到民主黨議員的電話，但強烈反對任何包含特赦的協議。

穆林表示，已向川普轉達來電內容，稱「總統說，我們就開始與他們合作，找個時間見面」，但「我們還沒有就政策進行任何討論」。

穆林提及他曾任聯邦參、眾議員並參與移民改革的經歷，認為只有跨黨派途徑才可能實現移民改革，但「特赦永遠不會是解決辦法」。他說：「我們絕不允許特赦，這就是底線。」

對於適用「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)的「夢想生」對象能否留在美國並成為公民，穆林表示，若要讓「夢想生」成為合法永久居民，「將由國會決定」。