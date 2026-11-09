CNN分析：期中選舉後川普權力消長 赫塞斯彈劾案成觀察指標

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： CNN分析指出，川普在期中選舉失利後轉向更強硬的行政施政，而赫塞斯彈劾案將檢驗共和黨對川普的支持力道。

CNN分析，川普 團隊把期中選舉 慘敗視為必須透過行政權力更強硬、更迅速進一步推動政策的訊號，包括任命米勒(Stephen Miller)出任白宮幕僚長，眾議院正在醞釀的國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)彈劾案，將可看出共和黨對川普的不滿程度，觀察川普敗選之後在黨內的權力消長。川普在選後最初幾天顯得低調，但如今白宮想要一戰的態度已經趨於明顯。

共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)選前指出，如果赫塞斯選後依然在位便將發動彈劾。一般預料，馬西本周之內將提出彈劾案。

眾議院監督問責委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)上周對於是否支持赫塞斯語帶保留之後，越來越多跡象顯示，不少共和黨人都希望個性好鬥的赫塞斯能夠離職。

如果共和黨國會議員在彈劾案表決時展現反對赫塞斯的明確態度，赫塞斯防長職位恐將不保。已經連任無望的共和黨國會議員，在輿論一致反對伊朗戰爭的情況下，幾乎沒有誘因繼續與川普總統及赫塞斯站在同一陣線。

CNN報導，彈劾案要在參議院通過三分之二表決門檻的希望並不高，但赫塞斯在參院盟友不多，目前局勢未明。

赫塞斯彈劾案將在共和黨位居多數的國會進入跛鴨尾聲階段推出，國會必須趕在12月11日之前通過預算撥款法案，才能維持聯邦政府繼續運作。赫塞斯引發的爭議可能讓國防支出在參議院過關面臨變數。

為了保住防長職務，赫塞斯日前發表影片聲明說，一定會努力保護國家避免受到「內外部所有敵人」的侵害。CNN分析，從赫塞斯發言可以看出，身為執政黨的共和黨政府才剛在期中選舉遭到選票否定，但川普政府把某些國內政治對手定調為想要摧毀國家的敵人。

向來是共和黨票倉的堪薩斯州，聯邦參議員選舉由代表民主黨的衛理公會牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)勝出。

漢密爾頓受訪時說，川普政府對選舉結果的回應方式令人憂心，米勒任命案代表白宮「幾乎是加倍下注」。他說：「我所在的州通常是很紅的州，但人們紛紛表示政府這麼做是不對的，我們不是這樣的人。」