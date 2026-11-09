CNN分析：期中選舉後川普權力消長 赫塞斯彈劾案成觀察指標
CNN分析指出，川普在期中選舉失利後轉向更強硬的行政施政，而赫塞斯彈劾案將檢驗共和黨對川普的支持力道。
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CNN分析指出，川普在期中選舉失利後轉向更強硬的行政施政，而赫塞斯彈劾案將檢驗共和黨對川普的支持力道。
CNN分析，川普團隊把期中選舉慘敗視為必須透過行政權力更強硬、更迅速進一步推動政策的訊號，包括任命米勒(Stephen Miller)出任白宮幕僚長，眾議院正在醞釀的國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)彈劾案，將可看出共和黨對川普的不滿程度，觀察川普敗選之後在黨內的權力消長。川普在選後最初幾天顯得低調，但如今白宮想要一戰的態度已經趨於明顯。
共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)選前指出，如果赫塞斯選後依然在位便將發動彈劾。一般預料，馬西本周之內將提出彈劾案。
眾議院監督問責委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)上周對於是否支持赫塞斯語帶保留之後，越來越多跡象顯示，不少共和黨人都希望個性好鬥的赫塞斯能夠離職。
如果共和黨國會議員在彈劾案表決時展現反對赫塞斯的明確態度，赫塞斯防長職位恐將不保。已經連任無望的共和黨國會議員，在輿論一致反對伊朗戰爭的情況下，幾乎沒有誘因繼續與川普總統及赫塞斯站在同一陣線。
CNN報導，彈劾案要在參議院通過三分之二表決門檻的希望並不高，但赫塞斯在參院盟友不多，目前局勢未明。
赫塞斯彈劾案將在共和黨位居多數的國會進入跛鴨尾聲階段推出，國會必須趕在12月11日之前通過預算撥款法案，才能維持聯邦政府繼續運作。赫塞斯引發的爭議可能讓國防支出在參議院過關面臨變數。
為了保住防長職務，赫塞斯日前發表影片聲明說，一定會努力保護國家避免受到「內外部所有敵人」的侵害。CNN分析，從赫塞斯發言可以看出，身為執政黨的共和黨政府才剛在期中選舉遭到選票否定，但川普政府把某些國內政治對手定調為想要摧毀國家的敵人。
向來是共和黨票倉的堪薩斯州，聯邦參議員選舉由代表民主黨的衛理公會牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)勝出。
漢密爾頓受訪時說，川普政府對選舉結果的回應方式令人憂心，米勒任命案代表白宮「幾乎是加倍下注」。他說：「我所在的州通常是很紅的州，但人們紛紛表示政府這麼做是不對的，我們不是這樣的人。」
CNN認為，川普把期中選舉失利視為必須更強硬、更迅速動用行政權力推動政策的訊號，顯示白宮正準備採取更具對抗性的路線。 因為彈劾案可看出共和黨國會議員是否仍願意與川普及赫塞斯站在同一陣線，進而反映川普在敗選後於黨內的實際權力消長。 彈劾案可能在共和黨國會內引發分歧，並在12月11日前的預算協商中增加變數，甚至讓國防支出與政府持續運作面臨壓力。
精華 FAQ
CNN認為，川普把期中選舉失利視為必須更強硬、更迅速動用行政權力推動政策的訊號，顯示白宮正準備採取更具對抗性的路線。
因為彈劾案可看出共和黨國會議員是否仍願意與川普及赫塞斯站在同一陣線，進而反映川普在敗選後於黨內的實際權力消長。
彈劾案可能在共和黨國會內引發分歧，並在12月11日前的預算協商中增加變數，甚至讓國防支出與政府持續運作面臨壓力。
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