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藍色海嘯 民主黨相隔60年同時奪亞州行政與立法掌控權

編譯俞仲慈／即時報導
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亞利桑納州長霍布斯(左)連任成功。(路透)
亞利桑納州長霍布斯(左)連任成功。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉中民主黨在亞利桑納州拿下行政與立法全面掌控權，霍布斯連任成功後將處理民生議題，並在多個搖擺州與全國州議會版圖中擴大勝勢。

今年期中選舉，藍色海嘯力不可擋，不僅民主黨一舉奪回國會兩院絕對多數，亞利桑納州民主黨籍州長連任成功，州議會也變天，自1966年以來，首次取得行政和立法全面控制權。

根據美聯社報導，亞利桑納州長霍布斯(Katie Hobbs)期中選舉連任成功，誓言要解決水資源短缺與生活成本上漲等各種民生問題，並計畫全力打擊「入學代金計畫」(school voucher program)補助款存在的濫用與詐騙等不法行為。

共和黨掌控亞利桑納州眾議會長達60年，1990年代初進一步掌控參議會，如今期中選舉變天，民主黨奪回參眾兩會控制權，締造難得的勝選佳績，除了亞利桑納，包括密西根、明尼蘇達、賓州、內華達以及威斯康辛等關鍵搖擺州也遭到藍色海嘯重創。

期中選舉結束，全美至少有六個原由民主黨與共和黨分權治理的州，改由民主黨一黨獨大，贏得參眾兩會與州長職位；值得注意的是，政權更迭不僅限於競爭激烈的州，民主黨甚至贏得德州眾議會控制權(自2003年起共和黨長期把持)，並選出該州1994年共和黨籍小布希(George W. Bush)擊敗時任州長安·理查茲(Ann Richards)以來的首位民主黨籍州長，至於共和黨僅保住州參議會控制權。

此外，民主黨還拿下緬因和北卡羅來納州眾議會控制權，以及新罕布夏州議會兩院多數席位，不過州長仍由共和黨籍艾約特(Kelly Ayotte)勝出。

今年選舉過程未傳出重大爭議事件，由於部分選區競爭激烈，最終計票結果需耗費數日時間，因此阿拉斯加和堪薩斯選舉結果尚未出爐，截至目前，民主黨確定取得逾半數、至少28州州長職位。

無黨派「全國州議會聯合會」(National Conference of State Legislatures，NCSL)指出，此次選舉可能成為2010年以來，州議會席位及主導權易手數量最多的一場全國性大選，當年共和黨受益於「大衰退」(The Great Recession)環境，在全美奪下多州執政權。

精華 FAQ

  • 民主黨不但讓州長霍布斯成功連任，還奪回州眾議會與州參議會控制權，形成自1966年以來首次的行政與立法全面掌控，象徵該州政治版圖大幅翻轉。

  • 霍布斯表示將優先處理水資源短缺、生活成本上升等民生壓力，同時強化對入學代金計畫補助款濫用、詐騙與不法行為的查核與打擊。

  • 除了亞利桑納外，密西根、明尼蘇達、賓州、內華達與威斯康辛等搖擺州也受衝擊；民主黨在多州奪回議會與州長職位，並在德州創下重要突破。

民主黨 海嘯 詐騙

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