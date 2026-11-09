選後民主黨總統初選民調 奧薩夫領跑

前副總統賀錦麗。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨期中選後2028年初選版圖生變，奧薩夫在進步派大會意向投票中以38%領跑，但他本人仍否認有意角逐總統。

民主黨 在期中選舉大勝後，黨內2028年總統提名的版圖出現變化：紐約郵報報導，進步派大會「Crooked Con」本周末舉辦2028年民主黨總統提名意向投票，喬治亞州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)以38%遙遙領先；2024年民主黨總統候選人、前副總統賀錦麗只拿到0.6%，排名第16。

紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)以17%排第二，前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)以14%位居第三。

其他拿到個位數支持率的人選，包括：伊利諾州長普立茲克(JB Pritzker)、肯塔基州長貝希爾(Andy Beshear)、賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)各4%，亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)、馬里蘭州長摩爾(Wes Moore)各3%，加州州長紐森(Gavin Newsom)獲得2.3%。

賀錦麗和密西根州聯邦參議員斯洛金(Elissa Slotkin)並列第16。這次投票約有1000票。

「Crooked Con」由歐巴馬政府前幕僚創辦的Crooked Media主辦，邀請多位知名自由派人士討論民主黨的未來。這項意向投票不是科學抽樣，但反映了民主黨內最活躍支持者對2028年的想法。

賀錦麗選前在幾乎所有2028年民主黨總統初選民調 中都領先兩位數。在RealClearPolitics最新的民調數字中，她仍以21.8%領先，紐森13.5%居次，奧薩夫以10.8%排第五。

奧薩夫一度被視為2026年改選最危險的民主黨參議員，這次卻大勝共和黨對手、聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)，加上口才出眾，被外界看好是2028年的有力人選。

不過，奧薩夫在競選期間明確表示無意參選總統，上個月辯論會上被問到是否承諾做滿6年任期時，他回答「會」，並說「我對選總統毫無興趣，我選的是參議員」。

奧薩夫在多項重要議題上和黨內極左派立場不同，他反對全民健保(Medicare for All)、綠色新政和廢除移民及海關執法局(ICE)，也反對擴大最高法院。

喬治亞州聯邦參議員奧薩夫。(路透)