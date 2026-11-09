共和黨慘敗 范斯角逐2028大選恐生變

期中選舉，川普總統與共和黨慘敗，分析指最大輸家是副總統范斯，可能斷送2028的白宮之路。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨在期中選舉遭遇重挫後，副總統范斯對是否投入2028年大選態度轉趨保留，黨內金主與盟友也開始另尋人選。

共和黨 在此次期中選舉遭遇水門案(Watergate)以來最嚴重的慘敗，副總統范斯 (JD Vance)與盟友私下苦思是否該投入2028年白宮之爭。

華爾街日報8日報導，范斯10月初與參院及副總統辦公室幕僚在白宮附近的餐廳聚餐，長期擔任范斯顧問的超級政治行動委員會負責人湯普森(Luke Thompson)打趣說：「誰知道呢，也許未來我們還有機會共事。」

不到一個月，范斯在開票日當天於白宮陪同川普總統，見證了席捲全美的歷史性「藍色海嘯」；這時，范斯收到一名老友的簡訊，建議他放棄2028年大選。

民主黨 此次翻轉七個原屬共和黨的參院席位，包括范斯出任副總統前的俄亥俄州席次，並奪回喬治亞、德州等深紅州的州長職位。

部分盟友告訴范斯，他們不相信兩年後，會有任何共和黨人能贏得總統大選。

六名消息人士透露，范斯在期中選舉前後，都告訴身邊人士他尚未決定是否角逐白宮。

川普聯盟日益分裂，拉美裔選民轉向民主黨，反戰的共和黨人也對承諾不再開戰的政府感到不滿。

部分長期金主開始把目光投向川普政府之外，紐約資深募款人在選後24小時內接到多位金主來電，表明2028年無法支持范斯，提議佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)等替代人選，擔心現任政府內部人選與川普關係太密切，再次被期中選舉拖累。

不過，兩名親近范斯的人士說，敗選並非否定川普，而是否定伊朗戰爭，待衝突結束，川普聯盟仍可重建。

范斯本周在社群媒體發表長文，將敗選歸咎於戰爭，並主張共和黨應調整與以色列的關係；外界解讀，這是范斯與川普不受歡迎政策切割的第一步。

盟友曾建議范斯奪回俄亥俄州參院席位，甚至角逐州長，但都遭拒絕。

范斯的副總統身分帶來高知名度，他在黨內的民調持續領先，也獲得川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)鼎力支持。

消息人士透露，陸戰隊退伍的范斯從未全心投入2028年，若放棄參選總統，則可避免妻子與四名年幼子女面臨殘酷的競選壓力，卻可能一輩子陷入「本來可以當總統」的糾結。

范斯10月接受哥倫比亞廣播公司(CBS)里民大會活動時，自嘲拖延症嚴重，透露「可能」永遠不會參選。