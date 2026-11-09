共和黨慘敗 范斯角逐2028大選恐生變
共和黨在期中選舉遭遇重挫後，副總統范斯對是否投入2028年大選態度轉趨保留，黨內金主與盟友也開始另尋人選。
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共和黨在期中選舉遭遇重挫後，副總統范斯對是否投入2028年大選態度轉趨保留，黨內金主與盟友也開始另尋人選。
共和黨在此次期中選舉遭遇水門案(Watergate)以來最嚴重的慘敗，副總統范斯(JD Vance)與盟友私下苦思是否該投入2028年白宮之爭。
華爾街日報8日報導，范斯10月初與參院及副總統辦公室幕僚在白宮附近的餐廳聚餐，長期擔任范斯顧問的超級政治行動委員會負責人湯普森(Luke Thompson)打趣說：「誰知道呢，也許未來我們還有機會共事。」
不到一個月，范斯在開票日當天於白宮陪同川普總統，見證了席捲全美的歷史性「藍色海嘯」；這時，范斯收到一名老友的簡訊，建議他放棄2028年大選。
民主黨此次翻轉七個原屬共和黨的參院席位，包括范斯出任副總統前的俄亥俄州席次，並奪回喬治亞、德州等深紅州的州長職位。
部分盟友告訴范斯，他們不相信兩年後，會有任何共和黨人能贏得總統大選。
六名消息人士透露，范斯在期中選舉前後，都告訴身邊人士他尚未決定是否角逐白宮。
川普聯盟日益分裂，拉美裔選民轉向民主黨，反戰的共和黨人也對承諾不再開戰的政府感到不滿。
部分長期金主開始把目光投向川普政府之外，紐約資深募款人在選後24小時內接到多位金主來電，表明2028年無法支持范斯，提議佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)等替代人選，擔心現任政府內部人選與川普關係太密切，再次被期中選舉拖累。
不過，兩名親近范斯的人士說，敗選並非否定川普，而是否定伊朗戰爭，待衝突結束，川普聯盟仍可重建。
范斯本周在社群媒體發表長文，將敗選歸咎於戰爭，並主張共和黨應調整與以色列的關係；外界解讀，這是范斯與川普不受歡迎政策切割的第一步。
盟友曾建議范斯奪回俄亥俄州參院席位，甚至角逐州長，但都遭拒絕。
范斯的副總統身分帶來高知名度，他在黨內的民調持續領先，也獲得川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)鼎力支持。
消息人士透露，陸戰隊退伍的范斯從未全心投入2028年，若放棄參選總統，則可避免妻子與四名年幼子女面臨殘酷的競選壓力，卻可能一輩子陷入「本來可以當總統」的糾結。
范斯10月接受哥倫比亞廣播公司(CBS)里民大會活動時，自嘲拖延症嚴重，透露「可能」永遠不會參選。
報導形容共和黨遭遇自水門案以來最嚴重的慘敗，民主黨不僅翻轉多個參院席次，還奪回喬治亞、德州等深紅州的州長職位。 消息人士指出，范斯在選前選後都未明確決定是否參選，且本周以戰爭與以色列政策作為敗選原因，顯示他正思考與川普路線拉開距離。 因為他們擔心川普聯盟分裂、選舉失利延續到2028年，有金主已明言無法支持范斯，並提議改看德桑提斯等其他候選人。
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報導形容共和黨遭遇自水門案以來最嚴重的慘敗，民主黨不僅翻轉多個參院席次，還奪回喬治亞、德州等深紅州的州長職位。
消息人士指出，范斯在選前選後都未明確決定是否參選，且本周以戰爭與以色列政策作為敗選原因，顯示他正思考與川普路線拉開距離。
因為他們擔心川普聯盟分裂、選舉失利延續到2028年，有金主已明言無法支持范斯，並提議改看德桑提斯等其他候選人。
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