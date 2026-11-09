眾院民主黨擬提彈劾辯論 赫塞斯嗆做到底

AI摘要 文章摘要整理： 眾院民主黨準備推動彈劾赫塞斯，但赫塞斯與川普陣營強力反擊，並憑藉共和黨內支持，讓他在短期內留任機會仍高。

眾院民主黨 正醞釀彈劾國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)，兩黨針對是否提出彈劾，本周內將展開攻防。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries) 8日接受美國廣播公司新聞節目(ABC News)「本周」(This Week)專訪時表示，他「堅決贊成」彈劾赫塞斯。

另一方面，連日來赫塞斯也已對此全力還擊，誓言在川普政府剩餘任期內繼續留在五角大樓。

華爾街日報報導，赫塞斯連日來對彈劾壓力出招還擊，先是5日發出在五角大廈台階上拍攝的影片，將自己塑造成川普議程的捍衛者，暗示他的下台即是否定川普的「讓美國再次偉大」(MAGA) 運動。他誓言「我們將屹立不倒，我們將繼續戰鬥，免受國內外一切敵人的侵害。」

之後傳出田納西州共和黨人布萊克伯恩(Marsha Blackburn)當選州長後，其原來聯邦參議員席次空缺將由赫塞斯遞補，以避過彈劾；但他已向盟友保證無意轉換跑道。

另一方面，川普6日提拔強硬派顧問米勒(Stephen Miller)接任白宮幕僚長，使赫塞斯在川普政府的地位似乎更加穩固。

米勒和赫塞斯的強硬立場一致，主張派遣軍隊加強南部邊境安全、嚴厲打擊毒品走私。米勒獲任命後僅幾分鐘，赫塞斯就在社媒發布「愛國者掌控一切」的推文，並帖出兩人合照。

赫塞斯的特別顧問帕拉托雷(Tim Parlatore)表示，「他不會離開五角大廈，要完成4年任期。」

川普曾多次私下和公開表示仍然支持赫塞斯，事實是赫塞斯具備川普所重視的絕對效忠特質，無論在演講、電視節目及社媒都展現這種忠誠。

不少人都希望赫塞斯下台，共和黨籍眾議員馬西(Thomas Massie)已計畫在9日發起彈劾投票，然而即使眾院通過彈劾，但共和黨籍議長強生(Mike Johnson)何時會將彈劾條款提交參議院尚無時間表。

赫塞斯的支持者抨擊彈劾只是政治秀，過關的可能性微乎其微，就算提交參議院，也必須最少三分之二多數通過才能趕走國防部長，目前尚未到這門檻。

也有分析認為，赫塞斯下周或許會逃過一劫，但民主黨明年正式掌控國會後，非常可能再次提出彈劾，屆時民主黨參議員席位增加多達9席，成功機會大增。