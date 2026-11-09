邀UFC總裁懷特當白宮發言人？川普又改口：開個小玩笑

川普(左)此前在社群媒體上宣布邀請世界終極格鬥冠軍賽總裁懷特擔任白宮發言人，不過8日改口說只是開玩笑。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普先在社群稱邀請好友懷特接任白宮發言人，隔天又改口表示只是玩笑；在共和黨期中選舉失利後，白宮幕僚與發言人團隊持續重組。

川普 此前在社群媒體上宣布，已邀請他的好友、世界終極格鬥冠軍賽(UFC)總裁懷特(Dana White)擔任下一任白宮 發言人，不過8日他改口說只是「開個小玩笑。」

美聯社報導，在共和黨 於期中選舉遭遇慘敗後，川普6日更換了白宮幕僚長、重組團隊，緊接著在7日發文聲稱已將白宮發言人的職位提供給懷特。到了8日，川普則表示那「只是開個小玩笑」。川普在啟程返回白宮前，於佛州向記者表示：「我是在開玩笑，但我認為懷特滿喜歡這個點子的，而且他是一個非常有能力的人。」懷特預計於9日前往白宮拜訪川普。

此次民主黨候選人取得了歷史性的勝利，甚至攻下了共和黨把持數十年的選區，導致共和黨失去了對國會參眾兩院的控制權。川普6日任命了副幕僚長米勒(Stephen Miller)接替請辭的威爾斯(Susie Wiles)，成為新任白宮幕僚長，米勒是川普政府強硬移民政策的幕後推手。由於先前短暫接任李維特(Karoline Leavitt)發言人一職的扎卡里亞(Katie Zacharia)在發言台前及接受採訪時表現不佳，在上任五天後便離職，因此川普目前並無正式的白宮發言人。