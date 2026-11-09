邀UFC總裁懷特當白宮發言人？川普又改口：開個小玩笑
川普先在社群稱邀請好友懷特接任白宮發言人，隔天又改口表示只是玩笑；在共和黨期中選舉失利後，白宮幕僚與發言人團隊持續重組。
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川普先在社群稱邀請好友懷特接任白宮發言人，隔天又改口表示只是玩笑；在共和黨期中選舉失利後，白宮幕僚與發言人團隊持續重組。
川普此前在社群媒體上宣布，已邀請他的好友、世界終極格鬥冠軍賽(UFC)總裁懷特(Dana White)擔任下一任白宮發言人，不過8日他改口說只是「開個小玩笑。」
美聯社報導，在共和黨於期中選舉遭遇慘敗後，川普6日更換了白宮幕僚長、重組團隊，緊接著在7日發文聲稱已將白宮發言人的職位提供給懷特。到了8日，川普則表示那「只是開個小玩笑」。川普在啟程返回白宮前，於佛州向記者表示：「我是在開玩笑，但我認為懷特滿喜歡這個點子的，而且他是一個非常有能力的人。」懷特預計於9日前往白宮拜訪川普。
此次民主黨候選人取得了歷史性的勝利，甚至攻下了共和黨把持數十年的選區，導致共和黨失去了對國會參眾兩院的控制權。川普6日任命了副幕僚長米勒(Stephen Miller)接替請辭的威爾斯(Susie Wiles)，成為新任白宮幕僚長，米勒是川普政府強硬移民政策的幕後推手。由於先前短暫接任李維特(Karoline Leavitt)發言人一職的扎卡里亞(Katie Zacharia)在發言台前及接受採訪時表現不佳，在上任五天後便離職，因此川普目前並無正式的白宮發言人。
川普在社群媒體上表示，已邀請他的好友、UFC總裁懷特擔任下一任白宮發言人，並稱對方是很有能力的人，還暗示懷特可能對此提議有興趣。 川普8日表示，先前說要讓懷特出任白宮發言人的說法只是「開個小玩笑」。他同時補充，自己確實是在開玩笑，但認為懷特應該覺得這個點子不錯。 在共和黨期中選舉慘敗後，川普迅速重組團隊，先更換幕僚長，又因前任發言人短暫上任後離職，使白宮目前仍沒有正式發言人，顯示人事持續不穩。
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川普在社群媒體上表示，已邀請他的好友、UFC總裁懷特擔任下一任白宮發言人，並稱對方是很有能力的人，還暗示懷特可能對此提議有興趣。
川普8日表示，先前說要讓懷特出任白宮發言人的說法只是「開個小玩笑」。他同時補充，自己確實是在開玩笑，但認為懷特應該覺得這個點子不錯。
在共和黨期中選舉慘敗後，川普迅速重組團隊，先更換幕僚長，又因前任發言人短暫上任後離職，使白宮目前仍沒有正式發言人，顯示人事持續不穩。
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