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整理包／共和黨掌國會剩55天 變天前五大攻防一次看

編譯季晶晶／即時報導
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美國國會選後復會，共和黨掌握兩院多數進入最後55天，國防部長彈劾、政府撥款與軍費...
美國國會選後復會，共和黨掌握兩院多數進入最後55天，國防部長彈劾、政府撥款與軍費法案成為焦點。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨在期中選舉失利後僅剩55天掌控國會，接下來將面臨赫塞斯去留、兩黨領袖改選、聯邦政府關門風險與多項法案攻防。

美國共和黨在期中選舉慘敗、失去參眾兩院多數後，議員周一重返華府，掌握兩院多數的時間只剩55天。他們可以趕推自家法案，也可能與民主黨達成協議。但若敗選後士氣低迷、議事停滯，國會可能只處理必要法案後，就提前放聖誕假期。

1.赫塞斯會遭彈劾？

即將卸任的肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）正推動彈劾國防部長赫塞斯（Pete Hegseth），指控包括未經國會授權發動戰爭，以及無視減少平民傷亡的法律。

若眾院通過彈劾案，將交由參院審理，屆時須獲三分之二票數支持才能免職。並非彈劾通過就得下台。

白宮部分高層把不受歡迎的伊朗戰爭歸咎於赫塞斯，敦促川普撤換他。但川普仍說喜歡他，沒有開除的打算；赫塞斯也表示不會退縮。

若赫塞斯辭職或遭撤換，共和黨將希望趕在年底前，完成繼任者的參院任命確認程序。

2.兩黨新領袖怎麼選？

共和黨周二將改選參眾兩院黨團領袖，最大看點在眾院。現任議長強生不爭取少數黨領袖，由現任多數黨領袖史卡利斯（Steve Scalise），對上黨內右派支持的司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）。參院的圖恩（John Thune）預料能保住共和黨領袖職位。

民主黨參院黨團預定12月初改選。雖有幾名新當選參議員表態不支持舒默（Chuck Schumer），但民主黨選得好，預料他仍能當選多數黨領袖。夏威夷州參議員夏茨（Brian Schatz）可望升任黨團第二號人物。

明年1月新國會就職後，眾院全體議員將選出新議長，預料由民主黨的傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）出任。

3.聯邦政府下月會關門？

聯邦機關經費將於12月11日到期，若國會未及時通過撥款法案，政府將面臨關門。

一個選項是先以短期撥款撐到2027年初，再由民主黨掌控的新國會與川普，協商截至明年9月30日的本會計年度剩餘經費。

國會也可能先通過部分機關的全年經費，但需參院民主黨支持。民主黨可能要求以法律建立終止伊朗戰爭的機制，或限制行政部門挪用、取消國會核准的支出。

4.共和黨能為川普加碼軍費？

共和黨先前已透過特殊的預算協調程序，通過稅務與移民執法措施，也考慮再推法案，滿足川普增加軍費的要求。

法案還可能納入調高債務上限，讓民主黨明年接掌國會後，少一項非處理不可的議題。

但相關工作選前已停滯。共和黨在兩院的多數優勢薄弱，黨內對法案規模與內容也有分歧，要趕在交接前過關並不容易。

5.哪些法案有望趕年底過關？

跨黨協商中，較有機會過關的是重大建設許可法案，目標是加快環評，推進能源基礎設施等大型工程。大學體育、加密貨幣與農業援助法案的過關難度則較高。

國會也在考慮延長半導體製造稅額抵減、改善稅務行政流程、規範報稅服務業者、撤回加嚴的賭博損失扣除限制，以及新增影視製作稅額抵減。

精華 FAQ

  • 共和黨只剩55天掌握兩院多數，必須在交接前處理彈劾案、領袖改選、撥款與軍費法案；若議事停滯，國會可能只先通過必要支出就提前休會。

  • 共和黨眾議員馬西指控赫塞斯未經授權發動戰爭、無視減少平民傷亡規範，推動彈劾。若眾院通過，案件送參院審理，需3分之2支持才會免職。

  • 聯邦經費12月11日到期，國會若未及時撥款就可能關門；較可能的做法是短期延長經費，並推進重大建設許可、軍費或稅務相關法案，但黨內分歧仍大。

共和黨 整理包 赫塞斯

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