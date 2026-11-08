切割？范斯開始少提及川普 塑造個人政治品牌放眼2028

副總統范斯改變策略，減少提及川普總統。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 范斯近來刻意淡化對川普的依附，轉而強調自身政治主張與後川普時代路線，被視為為2028總統布局並鞏固個人品牌。

在挽救共和黨 期中選舉選情的最後階段，副總統范斯 (JD Vance)改變了策略。他減少提及川普 總統，轉而多談定義他自身政治認同的議題。

路透針對范斯自9月共和黨全國代表大會(Republican National Convention)以來的6場演講進行了分析，在共和黨失去國會控制權後，范斯幾乎完全從個人政策角度為黨辯護，不再言必稱川普。

隨著川普民調下滑拖累選情，范斯避開了伊朗戰爭與移民遣返等川普標誌性政策。知情人士透露，這項轉變經過深思熟慮，范斯將經濟民族主義、外交政策克制與公共安全視為是具有強大政治影響力的議題，逐漸展現領導姿態。這些原是川普納入「讓美國再次偉大」(MAGA)運動。

這讓人得以了解42歲的范斯如何在共和黨放眼後川普時代之際規劃個人道路。他雖未表明是否參選2028年總統，川普也未表態支持任何人，但被視為熱門人選，官員指出他必須繼承川普基本盤，同時擺脫老闆的包袱。

4日，范斯發表直言不諱的選後檢討，將敗選歸咎於伊朗戰爭，呼籲儘速結束衝突、重新評估美以關係，並關注民眾負擔能力。川普則稱生活負擔疑慮是民主黨的騙局並持續為戰爭辯護。這篇貼文首次讓范斯公開站上支持停戰的一方。

知情人士指出，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)事先知曉范斯的貼文。然而6日川普改組白宮高層，讓副幕僚長米勒(Stephen Miller)遞補空缺，表明白宮計劃加倍推行強硬政策。小川普(Donald Trump Jr.)及部分保守派盟友則在網路支持范斯的言論。

共和黨策略家里奇(Michael Ricci)表示，這場對話進一步提升了范斯作為後川普時代保守派代表人物(standard-bearer)的潛力。他指出范斯正利用副總統的發言權主導辯論條款，迫使黨內討論2028年的核心原則。

民主黨策略家沃爾斯基(Igor Volsky)表示，范斯面臨的挑戰在於如何贏得初選又要討好川普，並在大選中展現獨立競爭力，畢竟在他參與競選的州，共和黨都輸掉了選舉。此外，其他潛在對手如參議員克魯茲(Ted Cruz)與州長德桑提斯(Ron DeSantis)亦對敗選提出不同看法，顯見黨內路線交鋒已拉開序幕。