從保守派校園鬥士到川普親信 米勒接任白宮幕僚長…更接近決策核心

美國總統川普長期親信米勒將接任白宮幕僚長。圖為11月8日，米勒正從空軍一號專機上走下。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普任命長期親信米勒接任白宮幕僚長，這位強硬保守派將掌管白宮日常運作，並在移民等核心政策上更接近權力中心。

美國總統川普 長期親信米勒將接任白宮 幕僚長，米勒雖出身加州自由派環境，但憑藉保守立場崛起，成為川普移民政策重要操盤手，如今將掌握白宮日常運作、更接近政策決策核心。

川普（Donald Trump）6日宣布，長期擔任白宮幕僚的米勒（Stephen Miller）將接任白宮幕僚長，接替自川普重返白宮以來一直擔任此一職務的威爾斯（Susie Wiles）。

現年41歲的米勒成長於政治立場偏自由派的加州聖塔蒙尼加（Santa Monica），母親出自知名猶太 家庭，父親畢業於史丹佛大學（Stanford University），是名律師，也在房地產界小有勢力。然而在父母經營的房地產公司陷入困境後，全家亦曾搬到出租住宅。

時事雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）曾形容，儘管米勒素來喜歡做驚世駭俗的挑釁之舉，但他的家庭與聖塔蒙尼加其他家庭並無太大不同。「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）則直言，他的家庭長年支持民主黨。

據稱米勒小時候非常迷「星際爭霸戰」（Star Trek），還會和弟弟穿上寇克艦長（Captain Kirk）制服。他的初中友人伊斯拉（Jason Islas）回憶道，米勒「非常喜歡寇克身上那種充滿男子氣概的風格，我想，他確實把這種風格當成自己行為的效仿對象」。

根據洛時，米勒對政治的興趣可說是受到訂閱「槍枝與彈藥」（Guns and Ammo）雜誌激發，他隨後接觸到全美步槍協會（National Rifle Association）領袖拉皮耶（Wayne LaPierre）的文章，而這些保守派理念是米勒過去從未聽過的。

米勒的政治觀點與崇尚進步與包容的聖塔蒙尼加可謂格格不入，但他本人似乎樂在其中。16歲那年，他在當地報紙上撰寫一篇評論文章，談及當時「氾濫成災的政治正確」已「吞噬」他所在的高中與學區。

中學期間，米勒也頻繁上保守派電台節目，反對學校使用西班牙語廣播，並提倡恢復每天宣讀美國「效忠宣示」（Pledge of Allegiance） 。

米勒就讀杜克大學（Duke University）擔任學生報專欄作家時，亦展現出好戰保守風格。

公共電視網（PBS）報導，2006年，杜克大學3名袋棍球隊員被控在校外派對上強姦一名黑人女子，米勒當時撰文稱「種族左派」妖魔化3名白人運動員，他的評論引起有線電視網關注，名聲迅速傳遍全國，日後更憑藉這份名氣，於22歲搬到華盛頓特區發展。

2007年，米勒擔任明尼蘇達州共和黨籍聯邦眾議員巴赫曼（Michele Bachmann）的新聞秘書，展開在華府的職涯，之後轉任眾議員夏德格（John Shadegg）的新聞秘書。

2009年，米勒出任阿拉巴馬州聯邦參議員塞申斯（Jeff Sessions）的新聞秘書，後來又晉升為塞申斯的公關主管。根據「國會山莊報」（The Hill），米勒力促塞申斯採取更直言不諱且好鬥的態度，尤其是在移民議題上。

私底下，米勒在華府政壇以作風強悍的新聞幕僚著稱，經常與記者及華府其他人士交鋒。

2015年，川普宣布角逐總統大位時，塞申斯成為第一位表態支持他的聯邦參議員，日後也在川普首個總統任期出任司法部長。然而塞申斯最終與川普決裂，米勒則進入川普核心圈。

過去10年來，川普身邊許多重要人物來來去去，其中包括即將卸任的白宮幕僚長威爾斯。但米勒始終忠於川普，從2016年競選期間到川普兩個總統任期皆是如此。

「紐約時報」（The New York Times）報導，印第安納州共和黨籍聯邦參議員班克斯（Jim Banks）曾說，川普未執政的4年間，幾乎天天與米勒交談，「在我們許多人連想都沒想過他會有第2任期之前，他們就已經在討論第2任期的施政議程可能會是什麼樣子」。

2020年川普競選連任失利後，米勒創立保守派非營利組織「美國第一法律」（America First Legal），主張廢除「多元、公平及包容」（DEI）計畫、落實移民法規、維護選舉公正。

他後來重返川普2024年競選團隊，並在川普重新入主白宮後，立即出任政策副幕僚長及國土安全顧問。

擔任政策副幕僚長期間，米勒力促政府暫停「人身保護令」（habeas corpus），也就是讓被拘留者得以質疑拘留合法性的權利。他也要求政府將每日移民逮捕目標提高至原先的3倍，來到3000人。

川普第2個總統任期內，政府最受矚目的移民大規模執法行動之一，就是在明尼阿波利斯市（Minneapolis）展開的「都會激增行動」（Operation Metro Surge）。行動期間，聯邦執法人員開槍擊斃兩名美國公民，而米勒曾將死者稱為「國內恐怖分子」。

川普則對米勒的移民政策構想，以及他在競選場合鼓動群眾情緒、上媒體為川普辯護時展現的熱情，留下深刻印象。川普去年談到米勒時曾說：「我很喜歡看他上電視。」

根據國會山莊報，威爾斯過去被部分人士視為能制衡米勒，如今她離開白宮，這道制衡力量也將隨之消失。

幕僚長不需經聯邦參議院同意任命，但歷來被視為白宮權力第2大的職位，僅次於總統本人。幕僚長與總統密切合作處理日常事務、管理白宮幕僚，並可把關誰能與總統會面，也可能參與所有政策決策，實際情況取決於個別幕僚長。

除了米勒自己，他的妻子凱蒂（Katie Miller）在川普執政期間也建立起自身地位，在共和黨內人脈廣泛。

在川普第一個總統任期內，凱蒂曾任時任副總統彭斯（Mike Pence）的通訊主任兼新聞秘書。川普重返白宮後，凱蒂亦曾出任備受爭議的政府效率部（DOGE）顧問，現為以保守派女性為主要聽眾的播客（Podcast）節目主持人。