想幹嘛？川普邀UFC總裁任白宮發言人 點名6選手當助理

川普總統7日稱已邀請「終極格鬥冠軍賽」總裁兼執行長懷特出任上月懸缺到今的白宮發言人。圖為川普9月與懷特在拉斯維加斯出席活動。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在社媒邀請UFC總裁懷特擔任白宮發言人，還點名6名格鬥選手協助對抗左派，外界認為是共和黨期中選舉失利後的強硬表態。

川普 總統7日在社媒發文宣布已邀請「終極格鬥冠軍賽」(UFC) 總裁兼執行長懷特(Dana White)出任白宮 發言人，同時點名六為格鬥選手當助手，協助對抗「瘋狂的左派」，明顯是對共和黨 在期中選舉慘敗的回應之一。懷特已表示9日將前往白宮與川普會面。

綜合美聯社等報導，扎卡里亞(Katie Zacharia)接任李維特(Karoline Leavitt)出任白宮發言人，僅上班五天即因表現不佳及謊報律師資格而遭撤職後，職缺一直懸空。未料川普7日突然在社媒平台Truth Social公開邀請懷特，白宮官方帳號「White House X」也隨即轉發。

川普在帖文說已向「偉大的懷特，一位充滿力量的鬥士和勇士」發出邀請，又以懇求語氣表示「大拿，請接受這份工作。」

懷特在Instagram帳號轉發川普的帖文，同時發布一張他站在白宮新聞發布室講台的照片，並標記「邁向新篇章」。

川普還要求懷特帶同「助手」一起上任，當中點名六人，「儘管當中有些人不是來自美國」，包括兩名俄羅斯人及一名巴西人，都是綜合格鬥選手。

川普在邀請帖文直指「我們需要這些人來保護我們，免受瘋狂左派的侵害」。外界認為這是共和黨期中選舉慘敗後，川普表明的強硬態度。

這個強硬態度有跡可尋，川普在早一天任命強硬派顧問米勒(Stephen Miller) 接任白宮幕僚長，給解讀為他繼續與未來掌控國會的民主黨對抗，而非尋求和解。

現時身在英國倫敦出席比賽的懷特先是在Instagram轉發川普的帖文，其後在記者會表示，計畫比賽結束後立即飛返華府，周一與川普會面，但未正面回應是否答應出任白宮發言人。

他拒絕透露將與川普談什麼，只表示「我會有更多可說的。」

懷特不是格鬥選手，卻是一名保守派及男性權益活動家，與川普稱兄道弟，有數十年交情。1990年代UFC曾因過於暴力而遭逐出拉斯維加斯，在2000年代初，身為地產大亨的川普主動將他的泰姬瑪哈陵酒店(Taj Mahal )作為UFC的比賽場地。川普2024贏得大選的勝選演講，懷特也出現在舞台上。今年6月川普甚至在白宮舉辦一場UFC 綜合格鬥錦標賽，以慶祝自己80歲生日和美國250周年國慶。