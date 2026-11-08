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威爾斯離開白宮 大企業頓失溝道管道及願意聆聽者

編譯王曉伯／綜合報導　
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白宮前幕僚長威爾斯(左)，一度位高權重 。(美聯社)
白宮前幕僚長威爾斯(左)，一度位高權重 。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

威爾斯離開白宮後，企業與遊說團體失去重要溝通管道，因她曾常協助華爾街與政府斡旋，但接任者米勒風格強硬，未必願意同情商界。

白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)6日去職，是共和黨在期中選舉大敗後第一位走人的白宮高級幕僚，然而她的離職也意味大企業與遊說團體頓失與白宮的溝道管道以及願意聆聽的同情者，現在這些大企業恐怕在白宮很難再找到第二個威爾斯。

華爾街日報7日報導，當一些全球最大的企業認為沒有其他辦法阻止川普總統某一項破壞性政策時，他們往往會採取一個慣用的策略：聯繫威爾斯。據知情人士透露，威爾斯任職期間成為企業和遊說團體試圖影響政府的顧問。

華爾街的高層經常向威爾斯及其團隊尋求幫助。 摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)及其團隊一直與她以及她的前副手布萊爾(James Blair)保持定期聯繫。此外，花旗集團執行長弗雷澤(Jane Fraser)也曾與威爾斯和即將接任她擔任幕僚長的米勒(Stephen Miller)有過一些接觸。

報導指出，威爾斯在白宮中扮演中調和鼎鼐的角色。在川普和馬斯克公開決裂後，正是威爾斯與副總統范斯一起促成了們兩人之間的和解。馬斯克在期中選舉期間資助共和黨候選人共約5億元。

威爾斯一直鼓勵企業在國內投資。知情人士透露，今年早些時候，一家外國汽車製造商宣布將在美國興建一座工廠後，威爾斯向該公司官員發了「感謝」簡訊。

威爾斯是第一位擔任白宮幕僚長的女性。她在2016年為川普效力並幫助其贏得佛羅里達州，從而贏得了川普的信任。 2024年，她擔任川普的競選經理。在川普的第二個任期內，她一直是外交和內政決策中最具影響力的人物之一。擔任白宮幕僚長期間 ，她一直努力營造一個比川普第一個任期更為和諧與有序的白宮氛圍。

不過也有批評者表示，她和其他官員有時會出於政治目而優先考慮商業關係，而不是總統的政策。衛生部長顧問米恩斯(Calley Means)就指責威爾斯屈服於遊說者的壓力，拖延為兒童提供更健康食品的努力，並表示她的團隊支持放寬水果味尼古丁產品的標準。

不過無論如何，大企業的執行長們可能很難在白宮再找到像威爾斯這樣的同情者。他們可能也不會在米勒那裡找到多少同情心。眾所周知，他作風強悍，總是公開與對手針鋒相對，而且與企業的關係也並非總是友好融洽。

精華 FAQ

  • 她的去職使大企業與遊說團體失去一條能直達白宮的溝通管道，也少了一位願意傾聽並協助協調政策分歧的高層人物。

  • 報導指出，威爾斯常被企業視為影響政府的顧問，華爾街高層包括摩根大通與花旗的執行長團隊，都曾與她保持接觸。

  • 因她不僅能調和白宮內部矛盾，也相對理解企業需求；而接任的米勒以強硬著稱，與企業關係未必友好，恐難扮演同樣角色。

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