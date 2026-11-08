米勒晉升白宮幕僚長 民主黨準備強碰移民問題

川普總統升任在移民等政策上強硬派的白宮副幕僚長米勒，為新幕僚長，象徵川普總統在期中選舉吞敗後，繼續推動強硬政策。圖為米勒9月著川普總統登上空軍一號專機。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉後民主黨掌握國會，川普卻升任移民鷹派米勒為幕僚長，引發雙方在驅逐與邊境政策上的正面衝突。

期中選舉民主黨 大獲全勝，奪回國會參眾兩院主導權，川普總統隨後拔擢移民 執法鷹派米勒(Stephen Miller)為白宮 幕僚長，民主黨人也磨刀霍霍準備在移民問題與川普政府較勁。

美聯社報導，期中選舉共和黨兵敗如山倒，盡管川普表達願意與民主黨人合作，然而並未包括爭議性的移民問題，國土安全部(DHS)部長穆林(Markwayne Mullin)選後透過社群平台放話：「驅逐行動將繼續進行。」

而且川普出乎外界預料，拔擢米勒(Miller)擔任白宮幕僚長，眾所周知，強力驅逐移民執法幕後操盤手正是米勒，意味著川普政府移民執法力道將變本加厲，加州聯邦參議員帕迪亞(Alex Padilla)反嗆道：「我們也要針鋒相對。」

由於民主黨取得參眾兩院控制權，洛杉磯地區聯邦眾議員賈西亞(Robert Garcia)警告川普政府「最好聘請律師」，並計畫透過國會調查權，針對移民與海關執法局(ICE)與DHS濫用職權與聯邦經費等爭議展開調查。

除了加強國會監督力道，華府智庫「第三條道路」(Third Way)社會政策主任皮爾斯(Sarah Pierce)也呼籲重新制定移民和邊境安全政策：「我認為民主黨人還需要提出一套積極主動的願景，說明美國未來移民制度應該呈現何種面貌。」

德州聯邦參議員當選人塔拉里科(James Talarico)選後主張透過全面移民改革法案，為滯留美國多年的無證移民另闢取得公民身分新途徑；新墨西哥州聯邦眾議員瓦斯奎茲(Gabe Vasquez)則呼籲從「經濟負擔能力」角度改革移民問題：「我們可以改革移民制度，在降低全體國人生活成本的同時，也讓目前無合法身分滯留美國的人或希望來到美國的人都有機會獲得合法身分。」

至於反移民人士則寄望共和黨在所剩無幾的國會任期內通過立法，確保川普政府在邊境安全和移民問題取得的成果，移民限制組織「Numbers USA」主席貝克(Jeremy Beck)指出：「如果本屆國會在任期尾聲(亦即跛腳時期)未能通過永久立法確保邊境安全的話，不就辜負本屆國會在此關鍵時期被賦予的使命。」