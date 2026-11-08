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川普讓強硬派米勒掌權 顯見政策不變 未來2年料充滿對抗

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統升任在移民等政策上強硬派的白宮副幕僚長米勒，為新幕僚長，象徵川普總統在期...
川普總統升任在移民等政策上強硬派的白宮副幕僚長米勒，為新幕僚長，象徵川普總統在期中選舉吞敗後，繼續推動強硬政策。圖為米勒8月在白宮聆聽川普總統講話。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨期中選舉慘敗後，川普未走向妥協，反而提拔強硬派米勒掌權，顯示其第二任期政策路線不變，未來2年白宮與國會對抗恐更激烈。

期中選舉結束，共和黨陣營慘遭毀滅式敗選，共和黨人呼籲川普總統收斂那些導致慘敗的政策，川普也開始思考與民主黨妥協的可能。然而川普總統反提升任命立場更強硬的白宮副幕僚長的米勒(Stephen Miller)為為幕僚長，繼續敦促官員落實強硬移民政策，米勒將站到幕前擔任川普議程的最大推手。

紐約時報報導，選舉結束後一天，米勒照例召集了一場與國安官員的電話會議，聽取移民政策的最新進展。過去一年，這套政策包括加大遣返力道、降低邊境越境人數、遣送移民到與他們毫無淵源的遙遠國家。

米勒6日接替5日晚間請辭的白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)；威爾斯傾向保持低調，試圖緩和米勒在移民等議題上強硬而直接的作風，而這次人事變動顯示川普已準備好放手讓米勒執掌大權，協助主導川普的最後兩年任期，在期中選舉後，未來這兩年勢必充滿兩黨朝野政治對抗。

川普第一任期，米勒參與制定了幾項最具爭議的政策，包括在美墨邊境強制拆散移民家庭、禁止數個穆斯林國家旅客入境。在川普離開白宮的四年間，米勒協助招募一批理念相近的右翼律師，這些人將毫不猶豫地執行川普議程。米勒也規畫了川普第二任期的施政藍圖，負責監督團隊起草數十項行政命令，川普重返白宮後立即簽署了這些命令。

除了協助主導美墨邊境的軍事化強力執法行動，他也推動暫停美國難民安置計畫，並促成美國街頭大規模、甚至造成死亡的遣返執法行動。

米勒在川普第二任期的影響力早已超越移民政策。他也推動川普攻擊加勒比海地區據稱載運毒品的民用船隻；協助運用聯邦政府的權力打擊政治對手與大學。

米勒還呼籲國會共和黨人切勿與民主黨妥協，例如限制移民暨海關執法局(ICE)權力的相關立法。他也參與擴大聯邦政府對選舉控制權的行動，今年稍早曾擬一份行政命令草案，試圖限制郵寄投票；川普最終簽署了其中一個版本。

曾是川普盟友、後轉為批評者的前喬州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在X平台發布的一段影片中表示：「米勒其實早就在很多方面掌控白宮了。大家可以預期白宮會繼續採取那些你們早感到憤怒和挫折的做法，」且這次米勒還會更加極端且強硬，因為民主黨即將掌控兩院各委員會，並針對米勒展開調查。

川普總統升任在移民等政策上強硬派的白宮副幕僚長米勒，為新幕僚長，象徵川普總統在期...
川普總統升任在移民等政策上強硬派的白宮副幕僚長米勒，為新幕僚長，象徵川普總統在期中選舉吞敗後，繼續推動強硬政策。圖為米勒8月在白宮聆聽川普總統講話。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，川普雖曾考慮與民主黨妥協，但最終仍選擇讓立場更強硬的米勒升任幕僚長，顯示他打算延續原本的強硬路線，而非因敗選大幅修正政策。

  • 米勒將繼續主導強硬移民政策，包括加速遣返、軍事化邊境執法、暫停難民安置，並擴大白宮對選舉、學校與政治對手的施壓行動。

  • 文章認為，米勒站上幕前代表川普議程更明顯由強硬派主導；加上民主黨可能掌控委員會並調查米勒，未來2年白宮與國會的衝突將更頻繁。

川普 移民 民主黨

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