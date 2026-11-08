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「會做調整」川普暗示內閣改組不只威爾斯：是誰就不說

記者胡玉立／綜合報導
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川普宣布白宮幕僚長威爾斯離職，由副幕僚長米勒接任。但川普在專訪中暗示國防部赫塞斯...
川普宣布白宮幕僚長威爾斯離職，由副幕僚長米勒接任。但川普在專訪中暗示國防部赫塞斯目前職位穩固。圖為威爾斯(左)與赫塞斯(右)上月在白宮前聆聽川普(中)與媒體對話。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在CBS專訪中暗示內閣將有小幅調整，數小時後即宣布威爾斯離職，並否認此舉與期中選舉失利有直接關聯。

期中選舉失利後，川普總統接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目專訪表示，他打算進行小幅人事調整，「可能會有一些變動」。數小時後，川普宣布白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)離職，由副幕僚長米勒(Stephen Miller)接任。媒體解讀認為，川普的說法暗示，選後人事異動不只威爾斯一人。

「60分鐘」特派記者杜塔(Ross Douthat)詢問川普，共和黨失去國會兩院控制權後，他是否打算解僱任何人？川普答道：「是的，會有一點點變動。」「我喜歡我的內閣，我認為他們表現不錯，但我可能會做一些調整。」「至於具體是誰，我就不說了。」

這段訪談6日上午錄製，訂8日晚播出。川普6日稍後在社媒平台「真實社群」(Truth Social)發文宣布，米勒將接替威爾斯職務，9日生效。美聯社報導，6日晚上川普對記者否認他是不滿團隊表現才做出人事調整；他說：「這與選舉無關，只是時候到了，」「人有時是會做出改變的。那場選舉不是我的選舉，我的名字不在選票上。」

CBS報導，下周眾議院復會後，赫塞斯可能會面臨彈劾投票；川普本周曾詢問顧問是否應讓國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)留任。但在專訪中，他暗示赫塞斯目前職位穩固。當杜塔問川普，是否對赫塞斯有信心時，川普回答說：「有。」

川普說：「我們贏了兩場『戰爭』。我們贏了委內瑞拉，不但拿到數以十億計的錢，以後還會拿到更多，雙方也處得非常好。你可以稱它為『領土』或隨便你怎麼叫都行。我們不到一小時就贏了那場戰爭。」

當被問及委內瑞拉行動的成功是否應歸功於赫塞斯時，川普回答：「不完全是，但他確實參與其中。」

兩黨議員質疑赫塞斯的領導能力和判斷力，可能進行彈劾投票。赫塞斯5日已排除主動離職的可能性，他發布影片宣稱：「就像總統一樣，我們絕不退縮。現在尤其如此。」

威爾斯是川普第二任期內離職的重量級人物之一。今年稍早另有幾位內閣成員離職，包括司法部長邦迪(Pam Bondi)、國土安全部長諾姆(Kristi Noem)和勞工部長查維斯德瑞默(Lori Chavez-DeRemer)。比起第一任期，川普第二任政府團隊陣容截至目前為止變動不大。

精華 FAQ

  • 川普表示內閣可能會有一些變動，但強調他喜歡現有團隊、認為表現不錯，至於具體是誰會調整，他並未透露。

  • 因為川普在訪談後不久就宣布白宮幕僚長威爾斯離職，由副幕僚長米勒接任，讓外界解讀川普所稱的調整不只一人。

  • 面對國防部長赫塞斯可能遭遇彈劾壓力，川普在專訪中明確表示對他「有」信心，暗示其目前職位仍算穩固。

川普 共和黨 白宮幕僚長

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