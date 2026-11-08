馬斯克密州數據中心 被批噪音+汙染

馬斯克旗下企業在密西西比州興建數據中心，州府指汙染環境，居民控製造噪音。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： SpaceXAI被指未申請必要許可就在密西西比州興建數據中心，恐遭610萬元罰款；同時，附近居民也因孟菲斯周邊工廠噪音過大而提告。

密西西比州 政府指控世界首富馬斯克 旗下SpaceXAI未取得防止水汙染許可證，就擅自在南海文(Southaven)動工興建數據中心。SpaceXAI可能會遭到610萬元罰款。

與此同時，密西西比州居民也對SpaceXAI提告，因為該公司在田納西州孟菲斯地區的數據中心和發電廠產生「普遍且無法逃避的」噪音。

密西西比州環境品質廳(MDEQ)日前公布對SpaceXAI公司的一系列處罰細節，原因是該公司在未獲得必要許可的情況下擅自開工興建其位於南海文的「巨硬」(MACROHARDRR)數據中心，違反了該州的水汙染法。

兩周前，該公司首次向投資人透露可能面臨罰款，並推測罰款金額可能高達610萬元。

為限制建築工程汙染公共用水，該州要求企業必須事先取得許可。MDEQ警告，如果沒有適當的保護措施，例如雨水會將建築工地的碎屑和化學物質帶走，污染自然棲息地、飲用水系統和休閒場所。

今年稍早，SpaceXAI透過其子公司MZX Tech向密西西比州MDEQ申請許可，在南海文進行建設，包括一座發電廠與耗資200億元的「巨硬」數據中心。

但根據 MDEQ的記錄顯示，在7月與MZX Tech的一次會議上，「很明顯」的顯示該公司已經在相關土地上開始施工，影響了大約30英畝的土地。7月16日，即會議結束後的第二天，MDEQ工作人員巡視南海文，確認了違規行為。 MDEQ指出，已於8月10日向MZX Tech發出兩份違規通知，如果在沒有獲得必要許可的情況下繼續施工，這兩份通知將代表「受到最高法定罰款」，即每天2.5萬元。

目前尚不清楚610萬元的數字是如何計算出來的。如果以每天2.5萬元的罰款金額計算，這可能意味著違規行為持續了數月之久。

另外，三名居住在密西西比州南海文附近工廠的居民對馬斯克的公司提起集體訴訟，稱噪音正在降低居民的生活品質和當地房產價值。南海文位於孟菲斯以南，橫跨密西西比州和田納西州邊界。

他們在訴狀中指出：「像被告這樣的公司正競相建造大型數據中心和發電設施，並且選址在像密西西比州南海文這樣安靜的居民區，使居民幾乎持續遭受噪音、震動和其他擾民危害。」

馬斯克旗下企業在密西西比州興建數據中心，州府指汙染環境，居民控製造噪音。(路透)

馬斯克旗下企業在密西西比州興建數據中心，州府指汙染環境，居民控製造噪音。(路透)

馬斯克旗下企業在密西西比州興建數據中心，州府指汙染環境，居民控製造噪音。(路透)