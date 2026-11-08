民主黨嚴管AI基建 將推新法案

德州州長當選人希諾霍薩說，她其實並不排斥數據中心，但要求業者須遵守規範。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨擬在掌控國會後加強AI與數據中心監管，並由多州先行推動停建、課責與社區保護措施，但共和黨總統在位將使聯邦法案推進受阻。

國會議員、國會助理與倡議人士表示，民主黨 人計劃在明年1月掌控美國國會時，針對AI系統與數據中心開發推出大批新法案，保護消費者免受與數據中心相關的電價上漲衝擊、要求對先進AI系統進行獨立測試，並釐清AI公司在何種情況下須為產品造成的傷害承擔責任。

民主黨並非旗幟鮮明反對AI，而是要求加強監督，並制定法規控管風險，且確保AI「為公共利益服務」。但許多黨內議員，包括這次新當選者，都想要做得更多。

民主黨籍的密西根州 國會參議員當選人薩伊德表示，AI模型前沿發展應「全面暫停」；新當選的南卡州國會參議員安德魯斯主張新數據中心建設暫停兩年；俄亥俄州 現任國會參議員布朗也主張結束對AI集團的租稅減免及補貼，認為業者應「支付所用電力的全部成本」。

然而，只要共和黨籍總統川普仍在白宮，任何國會法案都將面臨極大阻力。

至於民主黨贏得州長選舉的選區，尤其是德州、俄亥俄州及喬治亞州，都是數據中心重鎮，可能對州內數據中心造成更直接衝擊。

大部分立即性的行動將來自各州及地方層級，並由民主黨掌握州長及州議會的地區。民主黨贏得州長的各州中，德州、俄亥俄州、內華達州、密西根州、喬治亞州、賓州及亞利桑納州都承諾將管制AI；民主黨在賓州更掌控州議會。分析家預料德州、喬治亞州及密西根州將執行短期內暫停數據中心興建的承諾。

首要是德州，在已計劃的數據中心開發案中，約四分之一在德州。民主黨籍州長當選人希諾霍薩近期接受CNN鬆口表示，自己並不討厭AI數據中心，也願意與馬斯克及旗下企業合作，但前提是必須遵守州政府制定的規範，與競選期間主張暫停新建數據中心的強硬態度形成對比。

希諾霍薩指出，AI數據中心大量進駐農村，卻缺乏足夠法規保障當地居民，尤其電力、水資源及生活環境受到影響。她主張在完善保護措施前，暫停新數據中心建設與審批，並讓地方社區對相關開發案擁有發言權。

若是暫緩數據中心建設，最為脆弱的開發商和新雲端業者。分析師指出，開發商會縮小數據中心規模，因為一些暫停命令只涵蓋超過20MW算力的數據中心，業者並將在墨西哥及中東等境外地區尋找新場址。

超級雲端運算業者已有既定建案，較能安渡這場風暴，並繼續新建基礎設施。

此外，OpenAI財務長傅萊爾告訴CNBC，該公司將持續投資AI設施，即便選民在期中選舉表明反對立場。傅萊爾說，如果期中選舉意味需把重心放在數據中心和附近的社群，那我們將持續與這些社群往來取信於他們。

至於其他企業，Meta總裁麥考梅克(川普政府前任官員)承認現在將「做更多的檢討，以及更加聚焦於這些社區的選民是否想要這些數據中心。」

一家大型科技公司主管也承認，選舉結果將在短期間干擾數據中心興建計畫；但他們寄望於明年某一時間會遇到「能夠合作的中間派」民主黨人士，「為數據中心繼續興建鋪路」。

德州州長當選人希諾霍薩說，她其實並不排斥數據中心，但要求業者須遵守規範。(路透)