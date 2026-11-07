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劉雲平角逐眾院民主黨團主席 料創國會亞裔最高紀錄

編譯中心／綜合報導
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民主黨在期中選舉大勝，傑佛瑞斯(左二)將出任眾院議長，克拉克(左一)將出任眾院多...
民主黨在期中選舉大勝，傑佛瑞斯(左二)將出任眾院議長，克拉克(左一)將出任眾院多數黨領袖，劉雲平(右二)爭取出任眾院民主黨黨團主席。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨重掌國會多數後，台裔眾議員劉雲平宣布競逐黨團主席，若順利當選，將創下美國國會台裔暨亞裔最高層級紀錄。

期中選舉結束，民主黨掌握國會兩院多數，現任民主黨眾院黨團副主席劉雲平(Ted Lieu)6日宣布角逐眾院民主黨黨團主席職務，如無意外他將順利獲選，成為美國史上台裔暨亞裔在國會的最高層級人士。劉雲平長期支持台灣國際參與相關法案及對台軍售案。

中央社引述他發給黨團成員的信函指出，現在宣布角逐黨團主席職務，因為想與其他議員共同努力，把握民眾賦予的機會。他強調，如果做得好，就能維繫國會長期多數，這不僅可讓民主黨贏得未來一次兩次的選舉，還能贏得更多。

57歲的劉雲平出生於台北，3歲隨家人移民美國，2015年在洛杉磯地區參選後就任國會議員，快速在新進議員中崛起，現為眾院外交與司法委員會成員，及黨團AI暨創新經濟委員會共同主席。

劉雲平在國會長期支持提升台灣國際地位相關法案，支持台灣參與聯合國及其相關組織，也曾公開呼籲川普政府批准140億美元對台軍售。

他在2023年推動「台灣國際團結法案」(Taiwan International Solidarity Act)時強調，台灣應在國際舞台上擁有一席之地。台灣長期是美國及廣大國際社會的重要夥伴，尤其在全球衛生相關事務上。美國應協助確保台灣成為國際組織的一員。

劉雲平於2024年加入跨黨派議員推動「台灣盟友基金法案」(Taiwan Allies Fund Act)，2025年再度參與提案。他說，中國對鄰國及全球多國施壓脅迫，支持美國的民主夥伴與盟友更顯重要。台灣長期是美國和國際社會的關鍵夥伴。很高興與其他議員共同提出法案。

精華 FAQ

  • 他宣布角逐眾院民主黨黨團主席，若無意外可望順利獲選。此舉代表他在民主黨內的領導地位再往上提升，也可能改寫美國國會亞裔政治人物的層級紀錄。

  • 因為劉雲平出生台北、3歲移民美國，若當選將成為美國史上在國會擔任最高層級職位的台裔暨亞裔人士，象徵亞裔政治參與的重要突破。

  • 他長期支持台灣國際參與、台灣加入聯合國相關組織，也曾呼籲批准對台軍售；近年更參與推動台灣國際團結法案與台灣盟友基金法案。

劉雲平 眾院 民主黨

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