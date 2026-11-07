全美3/4項「富豪稅」公投案過關 加州、華州、科州都將向富人增稅

多州通過向富人加稅的公投案，但加州公投尚未計票完成。圖為舊金山居民選前集會支持富豪稅。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國多州公投顯示選民支持向富人與高所得者加稅，華州、科州等提案過關；同時佛州減房產稅、北卡與猶他州則限制未來加稅空間。

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)報導，向富人加稅的公投 本周在多州通過表決，受到全國矚目的加州 「富豪稅」雖然過關希望渺茫，但投票結果仍反映了選民希望向富人增加課稅的情緒。全國至少十州這次選舉都有稅務相關的倡議，佛羅里達州 以62%贊成票通過大幅調降房產稅的25萬元額度自住屋減免(homestead exemption)州憲修正案。

加州40號提案目標向淨資產超過10億元的居民與信託基金單次徵收5%富豪稅，但競選尾聲提案支持變得冷淡。不過，其他幾項向較高收入族群加稅的提案則在加州獲得勝利，例如針對年收入超過25萬元居民永久實施更高稅率，讓2012年通過的教育稅措施得以獲得鞏固。

華盛頓州新徵富豪稅(millionaires tax)面臨存廢爭議，公投結果顯示58%選民反對廢除新稅。從2028年開始，華州對個人年收入、家庭年收入超過100萬元的居民加徵9.9%所得稅，稅收用來資助教育、醫療與其他重要事項。

科羅拉多州向最富裕居民加稅的公投過關。根據提案，年收入超過50萬元居民將提高稅率至7.4%，年收入超過100萬元將加稅到8.4%。

自由派智庫機構「稅務與經濟政策研究中心」(Institute on Taxation and Economic Policy)分析報告表示，各州富豪稅公投提案當中，平均每四個提案就有三個獲得選民支持，堪稱「稅務公平」(tax fairness)倡議獲得勝利。

愛阿華州通過公投，為州議會未來增加課稅設定更高門檻。北卡羅來納州則通過公投把所得稅最高稅率永久限制在3.5%，同時通過倡議對地方政府加收房產稅訂定限制。

根據猶他州通過的公投，未來州民要透過公投提案提高稅收，困難度將大幅提高。

智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)表示，佛州大幅減免房產稅恐讓地方政府陷入稅務困境，導致需要仍繳交房產稅的稅基因此提高稅率，或者必須從經濟效率較低的稅收項目設法創造更多稅收。