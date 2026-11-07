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新國會若調查川普投資項目 估對加密貨幣影響不大

記者顏伶如／綜合報導
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圖為多種加密貨幣實體紀念金屬代幣，如狗狗幣、比特幣、以太幣，右側圓形代幣上印有鑽...
圖為多種加密貨幣實體紀念金屬代幣，如狗狗幣、比特幣、以太幣，右側圓形代幣上印有鑽石形狀的以太坊標誌與字樣。民主黨掌握國會後，對加密貨幣有無影響受關注。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

若民主黨掌控新國會並調查川普加密投資，對整體市場影響預料不大，但更嚴監管與道德規範、戰略比特幣儲備擴充受阻，才是產業更大的變化。

The Motley Fool 財經網站6日分析，民主黨在期中選舉拿下參眾兩院掌控權，對加密貨幣產業可能帶來深遠影響，但最後或許不會出現某些人士最擔心的狀況。投資人預期國會將對川普總統的加密貨幣投資項目展開調查，例如加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)，即使調查發現違法行為，對於整體加密貨幣市場影響微乎其微，因為川普與川普家族的加密貨幣事業規模，並不足以影響主要代幣價格。

報導指出，無論川普加密貨幣公司接下來發生什麼狀況，民主黨都可能對加密貨幣推出更嚴格的道德規範，訂定禁止內線交易、反腐敗規則，這些措施對於加密貨幣產業的未來都是好事。總統否決權可能讓民主黨推出的措施暫緩實施，但不太可能一直阻擋到2028年大選之後。

另一項即將到來的變化是：加密貨幣圈最期待的催化劑恐將無法實現。

川普2025年3月發布行政命令成立美國政府的「戰略比特幣儲備」(Strategic Bitcoin Reserve)，截至今年10月初估計持有32萬8000枚比特幣(BTC)，如今幾乎可以確定以後永遠不會再動用公共資金繼續補充。

加密貨幣產業在2025年初曾為共和黨全面執政歡呼，到了年底卻看著加密貨幣熊市來臨。期中選舉結果揭曉之前，加密貨幣市場已開始走出熊市階段。

報導指出，旨在為加密貨幣與數位資產建立聯邦監管架構的「清晰法案」(The Clarity Act)立法無望，除非能趕在2027年1月3日之前於本屆國會通過。以後若有後續替代法案出現，面貌都將截然不同，穩定幣(stablecoin)收益可能面臨更嚴格限制。

加密貨幣交易所Coinbase Global、環形穩定幣公司Circle Internet Group以及瑞波幣(Ripple)之前都為「清晰法案」遊說投入大量時間與金錢，但未來調整之後的替代法案對這些業者的助益，將比原版法案縮水甚多。

精華 FAQ

  • 報導認為影響可能很有限，因為川普與家族相關加密事業規模不大，難以左右主要代幣價格；即使查出違法，對整體加密貨幣市場衝擊也不會太深。

  • 民主黨可能推動更嚴格的道德規範，包括禁止內線交易與反腐敗規則。雖然總統否決權可能延後上路，但這類監管方向被視為有利產業長期發展。

  • 更重要的變化包括戰略比特幣儲備幾乎不會再動用公帑增持，以及《清晰法案》立法無望。未來替代法案若出現，對交易所與業者的助益也會明顯縮水。

加密貨幣 川普 民主黨

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