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AI拋售潮暫歇 晶片股領漲 美股跌深反彈

記者顏伶如／綜合報導
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AI拋售潮暫停，股市6日跌深反彈。(路透)
AI拋售潮暫停，股市6日跌深反彈。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

AI相關科技股經歷一波劇烈拋售後暫時止血，受就業數據優於預期與晶片股反彈帶動，美股周內跌勢獲得部分修復。

AI相關科技類股出現一年多以來最嚴重的全球拋售潮之後，6日終於止血。10月就業報告成績優於預期，也為市場帶來驚喜，華爾街本周虧損得以收復部分失土。科技股在前一日重挫後反彈，晶片股領漲，那斯達克綜合指數6日上漲264點，收在2萬4579.43點，漲幅1.1%。史坦普500指數上漲23點，收在7376.86點，單日漲幅0.32%。

道瓊工業平均指數則下跌237點，收在5萬1285.73點，跌幅0.46%。

川普總統2025年4月宣布對全球開徵關稅的「解放日」以來，這波下跌是市場震盪最為劇烈的一周。史坦普500指數如今距離上個月創下的歷史新高紀錄，差了大約5.7%。

費城半導體指數上漲4.2%，Nvidia(輝達，又譯英偉達)股價上漲2.8%， 超微(Advanced Micro Devices)大漲11%，閃迪(Sandisk)反彈將近4%。

美股5日暴跌之後，東京與首爾股指雙雙下跌約6%。歐洲股市指數與人工智慧(AI)產業有關的股票較少，不過德國DAX指數仍下跌1.9%。

史坦普500指數6日回升的最大動力來自Nvidia。Nvidia已經成為AI榮景以及AI恐將泡沫化的雙重代表。Nvidia股價4日、5日分別下跌9.3%、3.2%，6日終於止跌回升。

這波拋售潮出現之前，已經有批評人士指出AI股票價格飆升過高，恐將變成泡沫。

半導體製造設備與服務商科林研發股份有限公司(Lam Research)宣布了旨在向投資人回饋250億元的股票回購計畫之後，6日股價上漲8.2%。

路透分析，雖然經歷8月美債長期殖利率飆升以及過去一個月股市波動的影響，6日出現的廣泛復甦依然展現投資人對AI建設仍有信心。美股股數今年在AI建設熱潮推動之下，寫下數十次收盤創歷史新高的紀錄。

投資顧問公司Truist Advisory Services首席投資長勒納(Keith Lerner)指出：「我們還是認為，AI是這波牛市的主導話題。」他表示：「我們依然對科技類股有信心。」

勒納表示，許多長線投資人可能認為把本周拋售潮是為買進時機。

史坦普500指數本周跌幅2.7%，那指以及道瓊指數本周跌幅各為3.4%、0.9%。

精華 FAQ

  • 主要因AI科技股前一日重挫後止跌回升，加上10月就業報告優於預期，改善市場情緒。晶片股領漲，帶動那斯達克與史坦普500指數同步反彈。

  • 費城半導體指數上漲4.2%，Nvidia漲2.8%，AMD大漲11%，閃迪反彈近4%。Lam Research也因宣布股票回購計畫而上漲8.2%，顯示晶片族群買氣回溫。

  • 在一年多來最嚴重的全球AI拋售潮後，市場雖於6日止血，但本周仍偏弱。史坦普500跌2.7%，那指跌3.4%，道瓊跌0.9%，顯示波動仍高。

美股 史坦普500 那斯達克

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