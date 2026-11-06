期中選後算帳 川普撤換白宮幕僚長 米勒接任將硬槓民主黨

美國總統川普（右）8月6日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，副幕僚長米勒陪同出席。米勒將於9日接任幕僚長。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普因共和黨期中選舉失利而撤換白宮幕僚長威爾斯，改由強硬派顧問米勒接任，顯示白宮未來將更積極對抗民主黨與外界批評。

美國總統川普 因共和黨在期中選舉慘敗而感到憤怒，6日宣布撤換白宮 幕僚長威爾斯（Susie Wiles），改由長期顧問米勒（Stephen Miller）接任。Axios指出，威爾斯是少數能夠緩和川普政策的幕僚之一，如今由立場激進的米勒取代，顯示川普可能進一步推行被視為共和黨敗選原因之一的強硬政策。

川普在真實社群發文表示：「我很高興宣布，現任川普政府副幕僚長、我最信任的顧問之一米勒，將從11月9日周一起出任白宮幕僚長。威爾斯的工作表現十分出色，她將轉往川普政治運作團隊任職。我要感謝她擔任白宮幕僚長期間的付出，她做得非常好！」

威爾斯在X發布聲明表示：「能夠在白宮為川普總統服務，是我一生的榮幸。我非常自豪能參與我們共同取得的成就。」米勒也在X發文感謝威爾斯多年來的「忠誠奉獻」，並表示：「川普總統是美國歷史上最具變革性的政治領袖，他憑一己之力，從那些企圖摧毀美國的人手中拯救了美國。」他還寫道：「如今我們的使命比以往任何時候都更加明確：全心全意奮戰，支持我們的總統，捍衛這個偉大的共和國。」

Axios指出，威爾斯5日晚間提出辭呈。消息人士透露，川普4日開始對期中選舉敗選幅度及政治團隊花費的競選經費感到不滿。威爾斯在正式辭職前，已連續2天表示願意離職，川普則於6日接受。儘管威爾斯離職是雙方共同決定，但主要原因仍是期中選舉結果，川普認為她應為敗選負責。

一名曾與威爾斯交談的知情人士表示，川普並未要求她辭職，「但他始終認為應為敗選負責的是威爾斯，而不是他自己」。該人士表示，威爾斯原本可以留下，「但那又有什麼意義？無論對錯，蘇西知道，為總統服務就意味著去留取決於總統的意願。如果她無法改變他的想法，也就沒有理由留下。」

米勒曾在川普第一任政府任職，也是川普本屆上任前100天大舉運用行政權力的主要策畫者之一，在某些方面原本就與威爾斯地位相當。川普政府內部沒有人比米勒更熟悉權力運作、白宮運作方式，以及如何大膽運用行政權力。他也一直在研擬計畫，希望即使民主黨 在國會取得大幅多數席次，白宮仍能維持強勢運作。

一名川普顧問解釋：「川普必須準備好與國會民主黨人開戰，應付他們即將展開的所有調查，而史蒂芬就是一名戰時顧問。」

Axios指出，川普政府正進入跛腳鴨時期，重塑聯邦政府的權力逐漸減弱，並面臨批評及可能展開的調查，但川普似乎無意改變方針。共和黨策士馬森（Barrett Marson）受訪時表示：「我不認為川普的字典裡有妥協二字。」他認為，任命米勒為幕僚長證明川普不會「悄悄離開」。

馬森表示：「他選擇提拔許多最糟糕政策的設計者，我不太確定這如何算是正視選民的不滿。」他指出，川普無法再競選總統，可能讓他更不在意政治後果。此外，隨著2028年選舉週期展開，川普也可能運用龐大的競選資金控制共和黨政治人物。