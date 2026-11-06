酸民主黨反AI 川普：超級智慧如金 只有蠢蛋領導人才對它說不
川普近日強力推動把人工智慧改名為超級智慧，並表示自己百分之百支持SI，認為它是能帶來財富的金礦。
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川普近日強力推動把人工智慧改名為超級智慧，並表示自己百分之百支持SI，認為它是能帶來財富的金礦。
美國總統川普近來大舉推動將人工智慧（AI）改名為超級智慧（SI），他6日再度發文表示，自己將全力支持超級智慧。
川普在真實社群上寫道：「身為總統，我百分之百支持超級智慧（SI），並將與美國許多希望藉此致富的州合作。超級智慧是『金礦』，只有愚蠢的領導階層才會對它帶來的財富說『不』！」
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川普9月簽署行政命令，指示行政部門以「SI」取代「AI」，並在聯合國大會上表示，美國將在文件中把「AI」更名為「SI」。
他後來在10月表示，「由於『AI／人工智慧』這個名稱不準確，我們很快就會正式禁止在所有相關文件及其他一切場合使用這個詞」，並揚言，白宮將把所有使用「人工智慧」一詞、而非「超級智慧」一詞者，視為敵人。
他在真實社群上強調，自己身為總統百分之百支持超級智慧，並會和美國各州合作推動相關發展，態度明確且強硬。 川普認為AI這個名稱不夠準確，因此主張改用SI，並把它描述成能創造巨大財富的金礦，藉此凸顯其經濟價值。 他9月簽署行政命令，要求行政部門以SI取代AI，之後又在聯合國大會表示，美國將在文件中正式改用超級智慧一詞。
精華 FAQ
他在真實社群上強調，自己身為總統百分之百支持超級智慧，並會和美國各州合作推動相關發展，態度明確且強硬。
川普認為AI這個名稱不夠準確，因此主張改用SI，並把它描述成能創造巨大財富的金礦，藉此凸顯其經濟價值。
他9月簽署行政命令，要求行政部門以SI取代AI，之後又在聯合國大會表示，美國將在文件中正式改用超級智慧一詞。
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