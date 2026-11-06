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酸民主黨反AI 川普：超級智慧如金 只有蠢蛋領導人才對它說不

編譯吳孟真／綜合外電
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普近日強力推動把人工智慧改名為超級智慧，並表示自己百分之百支持SI，認為它是能帶來財富的金礦。

美國總統川普近來大舉推動將人工智慧（AI）改名為超級智慧（SI），他6日再度發文表示，自己將全力支持超級智慧。

川普在真實社群上寫道：「身為總統，我百分之百支持超級智慧（SI），並將與美國許多希望藉此致富的州合作。超級智慧是『金礦』，只有愚蠢的領導階層才會對它帶來的財富說『不』！」

▲ 來源：truthsocial＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普9月簽署行政命令，指示行政部門以「SI」取代「AI」，並在聯合國大會上表示，美國將在文件中把「AI」更名為「SI」。

他後來在10月表示，「由於『AI／人工智慧』這個名稱不準確，我們很快就會正式禁止在所有相關文件及其他一切場合使用這個詞」，並揚言，白宮將把所有使用「人工智慧」一詞、而非「超級智慧」一詞者，視為敵人。

精華 FAQ

  • 他在真實社群上強調，自己身為總統百分之百支持超級智慧，並會和美國各州合作推動相關發展，態度明確且強硬。

  • 川普認為AI這個名稱不夠準確，因此主張改用SI，並把它描述成能創造巨大財富的金礦，藉此凸顯其經濟價值。

  • 他9月簽署行政命令，要求行政部門以SI取代AI，之後又在聯合國大會表示，美國將在文件中正式改用超級智慧一詞。

川普 民主黨 人工智慧

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